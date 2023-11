Έτοιμος για νέο ρεκόρ ο Μέσι (pic)

Ο Μέσι είναι πολύ κοντά στο να σπάσει ένα ακόμη μεγάλο ρεκόρ, εκτός όμως γηπέδων αυτή τη φορά. Η φανέλα του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 απέναντι στη Γαλλία και οι υπόλοιπες στα όσα παιχνίδια συμμετείχε βγαίνουν σε δημοπρασία.

Οι εκτιμήσεις λένε, πως οι φανέλες του Αργεντίνου σταρ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις φανέλες από το πρώτο μισό του τελικού, τον ημιτελικό με την Κροατία, τον προημιτελικό με την Ολλανδία, τον αγώνα της φάσης των «16» με την Αυστραλία, και δύο από τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων.

Αν οι εκτιμήσεις στη δημοπρασία επιβεβαιωθούν, ο Λιονέλ Μέσι θα καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που μέχρι σήμερα κατέχει ο Μάικλ Τζόρνταν. Συγκεκριμένα, η φανέλα του θρύλου του NBA από τον πρώτο αγώνα των Σικάγο Μπουλς στους τελικούς της διοργάνωσης το 1998 πουλήθηκε για 9,2 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη, με τον κόσμο να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τις φανέλες του Μέσι πριν αυτές πουληθούν. Επίσης, ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

