«Πρόσεχε το στόμα σου» – Εκτός εαυτού ο Μέσι με τον Ροντρίγκο την ώρα των επεισοδίων στο Μαρακανά

Οι σκηνές χάους στο Μαρακανά μετά την επίθεση της βραζιλιάνικης αστυνομίας σε οπαδούς της Αργεντινής, πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στις δύο χώρες.

Ειδικά στην Αργεντινή, καθώς τα μέσα ενημέρωσης της χώρας κάνουν λόγο για αδιανόητη βιαιότητα από τις αστυνομικές δυνάμεις του Ρίο.

Η πατρίδα του Μέσι είναι «καζάνι που βράζει» μετά τα όσα έγιναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και μια ματιά στον Τύπο είναι αρκετή για να φανερώσει την οργή των Αργεντινών.

Θα πρέπει εδώ βεβαίως να σημειωθεί ότι οι παίκτες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έκαναν ότι μπορούσαν για να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους στις εξέδρες του Μαρακανά και επέλεξαν μάλιστα να φύγουν για τα αποδυτήρια σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίθεση της αστυνομίας.

«Είστε δειλοί, δεν έπρεπε να πάτε στα αποδυτήρια»

Κι εδώ ξεκινά μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Ροντρίγκο, με τους δύο παίκτες (αλλά και τον Ντε Πολ) να έχουν μια πολύ έντονη συζήτηση, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο Ροντρίγκο, είπε βαριά κουβέντα στον Μέσι, για την απόφαση των Αργεντινών να πάνε στα αποδυτήρια και αυτή η ατάκα του Βραζιλιάνου άσου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Μέσι.

«Είστε δειλοί, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάτε στα αποδυτήρια. Κακώς φύγατε από το γήπεδο, γιατί δείξατε τέτοια δειλία;» είπε ο Ροντρίγκο στον σούπερ σταρ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, Αργεντινής.

Έξω φρενών ο Μέσι – «Πρόσεχε το στόμα σου» είπε στον Ροντρίγκο

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο λόγω των επεισοδίων που είχαν προηγηθεί στις εξέδρες του Μαρακανά και τα όσα άκουσε ο Μέσι από τον Ροντρίγκο, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ηγέτη της Αργεντινής.

«Είμαστε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, αυτό που είπες είναι απαράδεκτο. Πρόσεχε το στόμα σου, πρόσεχε τι λες» ήταν η απάντηση του Μέσι στον Ροντρίγκο και μάλιστα σε πολύ έντονο ύφος.

Στην διαμάχη πήρε μέρος και ο Ντε Πολ, ενώ κάποια στιγμή τα πράγματα πήγαν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο, καθώς κι άλλοι παίκτες πήγαν στο σημείο του διαξιφισμού των δύο παικτών.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν και λίγα λεπτά αργότερα έγινε η σέντρα του αγώνα.

Οι Αργεντίνοι αποθεώνουν τον Μέσι για τη στάση του

Η Αργεντινή πήρε μεγάλη νίκη επί της Βραζιλίας με 1-0 στο Ρίο και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο Μέσι αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του.

Όχι όμως τόσο για τη νίκη επί των Βραζιλιάνων, αλλά για τη στάση που κράτησε την στιγμή της επίθεσης της βραζιλιάνικης αστυνομίας στους Αργεντινούς φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες του Μαρακανά.

Argentina with another win vs. Brazil at the Maracana!pic.twitter.com/Tkj8mqepmr

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 22, 2023