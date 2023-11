Παίρνει τον Πάνγκος η Ζαλγκίρις (pic)

Ο Κέβιν Πάνγκος, βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει τη καριέρα του στη Ζαλγκίρις και να γίνει κάτοικος Κάουνας. Μοναδικό «αγκάθι» στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, είναι το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης με την Αρμάνι ως το τέλος της σεζόν.

Ο Πάνγκος δεσμεύεται με ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο, καθώς τη φετινή σεζόν αμείβεται με περίπου 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, η Αρμάνι δεν είναι ευχαριστημένη από την εώς τώρα συνεισφορά του Καναδού, με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτή στη διαπραγμάτευση περί λύσης του συμβολαίου του.

Εφόσον μείνει ελεύθερος, ο Πάνγκος θα μπορεί να αγωνιστεί στη Ζαλγκίρις μετά την 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Ζαλγκίρις, εκτός του Πάνγκος, αναμένεται να βγει στην αγορά για έναν ακόμη περιφερειακό, προκειμένου να καλύψει το κενό με την επικείμενη αποχώρηση του Ναζ Μήτρου Λόνγκ για τον Ολυμπιακό.

Ο Κέβιν Πάνγκος μετρά φέτος με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο 7,2 πόντους, 3 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ σε 24:33 συμμετοχής στο παρκέ. Ενας γκαρντ με έφεση στη δημιουργία, που μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στον εκάστοτε προπονητή του. Μια περίπτωση που καλοβλέπουν στην Ζαλγκίρις, που αναμένεται να κάνει σύντομα την κίνησή της για την απόκτησή του.

According to @JonasLeksas, Kevin Pangos is in advanced negotiations with Zalgiris 👀 pic.twitter.com/hAkCVLMlYm

— BasketNews (@BasketNews_com) November 22, 2023