Η Ελλάδα θα διοργανώσει Προολυμπιακό Τουρνουά – Ποιες είναι οι άλλες χώρες (pic)

Η Ελλάδα θα είναι μία εκ των τεσσάρων διοργανωτών που θα φιλοξενήσουν Προολυμπιακό Τουρνουά το ερχόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται αναμφίβολα, για μια σημαντική εξέλιξη καθώς η Εθνική θα έχει και την υποστήριξη του κόσμου της για την πολυπόθητη πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Λετονία και το Πουέρτο Ρίκο είναι οι τέσσερις χώρες που αναμένεται να φιλοξενήσουν τα Προολυμπιακά Τουρνουά το προσεχές καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα από τις 2 έως και τις 7 Ιουλίου του 2024.

Η επίσημη ανακοίνωση, όπως και η κλήρωση για τα τέσσερα τουρνουά, θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου από τη FIBA, ωστόσο η αποκάλυψη έγινε από έναν εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ του παγκοσμίου μπάσκετ Ντονάτας Ουρμπόνας με τουίτ στον επίσημο λογαριασμό του.

Greece, Spain, Latvia, and Puerto Rico are emerging as the top contenders to host the 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournaments, per sources.

