Στην κορυφή του Top-10 των Game 3 της Euroleague η εντυπωσιακή τάπα του Ράιτ στον Βέσελι (vid)

Το Top-10 των Game 3 δημοσίευσε η Euroleague, με την φοβερή τάπα του Μόουζες Ράιτ στον Γιάν Βέσελι στο 38’, που σήκωσε το ΣΕΦ στο… πόδι, να βρίσκεται στο Νο1.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού έχει κι άλλη μία φάση, με ένα alley-op κάρφωμα, ενώ στην έκτη θέση, βρίσκεται το «τρελό» buzzer beater τρίποντο του Φίλιπ Πετρούσεφ, με το ένα χέρι από τα 10 μέτρα.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε εκπροσώπηση στις κορυφαίες φάσεις των Game 3, με τον Τζος Νίμπο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, να προσφέρει αρκετά highlight στην νίκη των Ισραηλινών και να έχει δύο καρφώματα στo Τοπ-10.

One team has secured a place at #F4GLORY with 3 others still up for grabs 👀

Game Threes of the Playoffs did not disappoint, check out the Top 10 Plays 🔥

‘Top Plays of the Playoffs’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/xZ52hPzHN4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2024