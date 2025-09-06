Ντεμπούτο Γκατούζο με πεντάρα για την Ιταλία (5-0) – Ξεκίνημα με νίκη για τη Γαλλία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Η Ιταλία στο ντεμπούτο του Γκατούζο στον πάγκο της, διέλυσε την Εσθονία με 5-0. Δυσκολεύτηκε η Γαλλία, αλλά κέρδισε την Ουκρανία με 2-0.
Πλήρης δράση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τα πολλά γκολ να μην λείπουν από τις αναμετρήσεις της ημέρας.
Στον όμιλο Ι, η Ιταλία ήταν ασταμάτητη απέναντι στην Εσθονία επικρατώντας με το ευρύ 5-0. Στο δεύτερο μέρος όλα τα γκολ της «σκουάντρα ατζούρα», που άνοιξε το σκορ με τον Κεν στο 58′, ενώ ο Ρετέγκι έκανε το 2-0 στο 69′. Δύο λεπτά μετά, ο Ρασπαντόρι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, για να έρθει ο Ρετέγκι να κάνει το 4-0 στο 89′. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Μπαστόνι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων (δείτε εδώ τα γκολ).
Για τον όμιλο D, η Γαλλία μπορεί να μην είχε τόσο εύκολο έργο απέναντι στην Ουκρανία, σε ένα ματς που διεξήχθη στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, ωστόσο κατάφερε να επιβληθεί με 2-0. Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για τους «τρικολόρ» που προηγήθηκαν με τον Μάικλ Ολίσε στο 10ο λεπτό της συνάντησης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 82′ να κάνει το τελικό 2-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της ημέρας:
GROUP B
Τα αποτελέσματα:
Σλοβενία-Σουηδία 2-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Ελβετία-Κόσοβο 4-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η βαθμολογία:
GROUP D
Τα αποτελέσματα:
Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν 5-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Ουκρανία-Γαλλία 0-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Η βαθμολογία:
GROUP I
Τα αποτελέσματα:
Ιταλία-Εσθονία 5-0
Μολδαβία-Ισραήλ 0-4 (δείτε εδώ τα highlights)
Η βαθμολογία:
GROUP L
Τα αποτελέσματα:
Νησιά Φερόε-Κροατία 0-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Μαυροβούνιο-Τσεχία 0-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Η βαθμολογία:
