Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.
- Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί
- Βέλγος δικηγόρος βρήκε τρόπο να βάλουν χέρι οι Ευρωπαίοι στα ρωσικά χρήματα
- Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
- Μαύρη τρύπα ξεσπά με τη λάμψη 10 τρισεκατομμυρίων Ήλιων
Η Εθνική Ιταλίας θα αντιμετωπίσει Μολδαβία (13/11) και Νορβηγία (16/11) για τις τελευταίες αγωνιστικές των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον τεχνικό της «σκουάντρα ατζούρα», Τζενάρο Γκατούζο να αναφέρει ότι η ομάδα δεν θα πάει για… πικ-νικ στα ματς.
Παράλληλα, στάθηκε στην απουσία του Φεντερίκο Κιέζα επισημαίνοντας ότι ήταν επιλογή του παίκτη να μην βρίσκεται σε αυτές.
Θυμίζουμε οτι πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου είναι η Νορβηγία με 18 βαθμούς, δεύτερη η Ιταλία με 15 και ακολουθούν Ισράηλ με 9, Εσθονία με 4 και Μολδαβία με 1 βαθμό.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Τζενάρο Γκατούζο:
«Δεν θα είναι ένα πικ-νικ, δεν είμαστε εδώ για 7-8 ημέρες για να χαλαρώσουμε. Θέλω να δω από τους παίκτες τη μέγιστη αφοσίωση, είναι επίσημα παιχνίδια και εμείς φοράμε τη μπλε φανέλα.
Στο πρώτο ματς θα αγωνιστούν όσοι είχαν λίγο χρόνο συμμετοχής και θα κάνουμε αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ματς. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας και όχι στην Νορβηγία και να είμαστε έτοιμοι.
Για μένα ο πρώτος αγώνας που θα δώσουμε είναι πιο σημαντικός από τον δεύτερο. Η ατυχία μας σε αυτό τον όμιλο είναι ότι αντιμετωπίσαμε μία Νορβηγία που παίζει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
Μιλάω συχνά μαζί του. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις και τα προβλήματα που έχει ο καθένας από εμάς. Ξέρουμε καλά τί λέει ο ένας στον άλλο και θα πρέπει να σεβαστώ τι μου λέει ο παίκτης μου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κιέζα αρνήθηκε την κλήση του, είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που συμβαίνει αυτό», ήταν τα λόγια του Γκατούζο για τον Κιέζα.
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Αποχώρησαν στα αποδυτήρια οι ερυθρόλευκοι και προσωρινή διακοπή (vid)
- Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία (pics & vid)
- Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
- Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
- Ολυμπιακός: Το πολύ όμορφο βίντεο για την επιστροφή του Κίναν Έβανς
- Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις