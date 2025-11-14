Οργισμένος Γκατούζο: «Ντροπή αυτό που άκουσα, δεν το δέχομαι»

Η εικόνα στο Κισινάου δεν θύμιζε αγώνα, αλλά μια ομάδα υπό πολιορκία. Η Ιταλία επικράτησε δύσκολα της Μολδαβίας με 0-2, αποτέλεσμα που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω των playoffs, μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Εσθονίας. Όμως, το πραγματικό θέμα του αγώνα δεν ήταν το σκορ· ήταν οι φωνές αποδοκιμασίας που ακούστηκαν από τμήμα των Ιταλών οπαδών στο 73ο λεπτό, όταν το ματς ήταν ακόμη χωρίς γκολ. Και εκεί, ο Ρίνο Γκατούζο δεν άντεξε.

«Αυτό που άκουσα σήμερα είναι ντροπή, δεν το αποδέχομαι», είπε στις κάμερες της RAI ο εκρηκτικός τεχνικός. Με φανερή οργή, υπερασπίστηκε τους παίκτες του: «Είδα μια Ιταλία που έπαιξε, που πάλεψε, και η Μολδαβία δεν έκανε ούτε ένα σουτ στην εστία. Αν κάποιοι έμειναν στο 11-1 της Νορβηγίας απέναντι σε αυτούς, δεν είναι δικό μου πρόβλημα». Ο Γκατούζο, που ποτέ δεν κρύβεται πίσω από λόγια, κάλεσε το κοινό να σταθεί δίπλα στην εθνική, όχι απέναντί της. «Δεν είναι στιγμή να λέμε στους παίκτες να πάνε να δουλέψουν. Η ομάδα παλεύει και έχει ανάγκη ενότητα, όχι ειρωνεία και σφυρίγματα από 500 άτομα που ταξίδεψαν εκτός έδρας».

Το κλίμα γύρω από τη «Σκουάντρα Ατζούρα» παραμένει τεταμένο. Οι συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση, η απουσία σταθερότητας και η δυσκολία στο σκοράρισμα έχουν προκαλέσει ανασφάλεια ακόμη και στους πιο υπομονετικούς φιλάθλους. Ο Γκατούζο, πάντως, δήλωσε ικανοποιημένος από την απόδοση και την απάντηση των δύο νεοεισερχόμενων φορ, Ρετέγκι και Πίο Εσποζίτο, που άλλαξαν τη ροή του ματς. «Όταν βάζεις έντεκα νέους παίκτες από το πρώτο λεπτό, μπορείς και να τη χάσεις την αναμέτρηση. Αντίθετα, τα παιδιά στάθηκαν υπέροχα – καπέλο σε όλους», σχολίασε.

Και καθώς η Ιταλία ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία της μάχη για την πρόκριση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για την ίδια τη δομή των προκριματικών. «Το ρεκόρ των έξι νικών; Ρωτήστε αυτούς που φτιάχνουν τους ομίλους. Το 1990 και το 1994 πήγαιναν δύο αφρικανικές ομάδες, τώρα είναι οχτώ. Δεν είναι παράπονο, είναι η πραγματικότητα – παλιά η καλύτερη δεύτερη πήγαινε κατευθείαν στο Μουντιάλ», σημείωσε με σαφή διάθεση κριτικής.

Στο πρόσωπο του πρώην τεχνικού του ΟΦΗ, Ρίνο Γκατούζο, καθρεφτίζεται η ψυχή μιας Ιταλίας που παραμένει διχασμένη ανάμεσα στην προσδοκία και την απογοήτευση. Οι φωνές των οπαδών δείχνουν την πίεση μιας χώρας που έχει συνηθίσει να νικά, αλλά δυσκολεύεται να συμβιβαστεί με την αλήθεια ενός σύγχρονου, πιο δύσκολου ποδοσφαίρου. Και αν κάτι δεν έχει αλλάξει από την εποχή που ο ίδιος ήταν παίκτης, είναι η καρδιά του — η ίδια φλόγα που τον έκανε να φωνάξει χθες το βράδυ πως «η Ιταλία παίζει, και δεν θα την αφήσω να διασυρθεί από τους ίδιους της τους φιλάθλους».

Η Ιταλία με το δύσκολο 2-0 στη Μολδαβία συνεχίζει να βρίσκεται στο κυνήγι της Νορβηγίας που νίκησε την Εσθονία (3-0) και ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Η ομάδα του Γκατούζο (20-8 γκολ) υποδέχεται τη πρωτοπόρο Νορβηγία (33-4) τελευταία αγωνιστική στο «Σαν Σίρο», αλλά υστερεί στη διαφορά τερμάτων και θα τερματίσει στη 2η θέση παίζοντας μπαράζ.