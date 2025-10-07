Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (14/10, 21:45), με τον Τζενάρο Γκατούζο να μιλά στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι, αλλά και για όσα τραγικά συμβαίνουν στη Γάζα.

Χαρακτηριστικά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα» εξήγησε ότι ραγίζει η καρδιά του με τους θανάτους τόσο αθώων ανθρώπων, για να προσθέσει ωστόσο ότι η ομάδα του θα πρέπει να βγει στο γήπεδο και να αγωνιστεί κανονικά χωρίς να επηρεαστεί από τα πολιτικά γεγονότα.

Παράλληλα, ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ μίλησε και για το γεγονός ότι η Serie A επέτρεψε να γίνονται αγώνες και εκτός της Ιταλίας, με το πρώτο ιστορικό παιχνίδι να διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας ανάμεσα σε Μίλαν και Κόμο.

Οι δηλώσεις του Τζενάρο Γκατούζο:

Για το παιχνίδι με το Ισραήλ: «Θα προτιμούσα να αντιμετωπίσουμε μια τόσο σημαντική βραδιά προκριματικών με διαφορετική ατμόσφαιρα. Στο Μπέργκαμο υπήρχε ενθουσιασμός, αλλά στο Ούντινε η ατμόσφαιρα θα είναι δύσκολη. Θα υπάρχουν 5.000 άνθρωποι μέσα στο γήπεδο και 10.000 έξω. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω τόσους αθώους ανθρώπους και τόσα παιδιά να πεθαίνουν.

Αλλά πρέπει να βγούμε εκεί έξω επειδή είναι καθήκον μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε εξ ορισμού. Ελπίζω τα παιδιά να καταφέρουν να μην αφήσουν αυτό να τους επηρεάσει. Και να επικεντρωθούν στον στόχο.

Και πρέπει να το κερδίσουμε. Όλα είναι ακόμα ανοιχτά. Η ομάδα είναι σωματικά καλύτερη από ό,τι πριν από ένα μήνα. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να αισθανθούμε τον κίνδυνο και να προσεγγίσουμε τους αγώνες με καλύτερη νοοτροπία από ό,τι τον Σεπτέμβριο.

Πολλά πράγματα έχουν γίνει καλά, αλλά υπάρχουν και πολλά που πρέπει να βελτιωθούν. Σίγουρα θα παίξουμε τον αγώνα με την Εσθονία με έναν τρόπο και τον αγώνα με την Ούντινε με άλλον».

Για τη διεξαγωγή του αγώνα Μίλαν-Κόμο για τη Serie Α στο Περθ: «Δεν το βλέπω ως αρνητική εξέλιξη, το αντίθετο μάλιστα. Και καταλαβαίνω πλήρως τους συλλόγους που, αντιμέτωποι με πολύ επικερδείς προσφορές, αποφασίζουν να αδράξουν την ευκαιρία. Γενικά, ορισμένες συμφωνίες μπορούν να είναι ωφέλιμες για το ποδόσφαιρό μας».