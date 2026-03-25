Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 25.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο και προσεκτικό, γιατί θα σου δοθούν πολλοί λόγοι να ξεσπάσεις. Πάντως έχεις καλή διάθεση, άρα αν την αξιοποιήσεις, θα μπορέσεις να βρεις λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί εύκολα. Ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένειά σου. Το παν όμως είναι να το διατηρήσεις αυτό για όλη τη μέρα.
DON’TS: Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, γιατί αλλάζεις το νόημά τους και παρεξηγείσαι άδικα. Μη γίνεσαι σκληρός και απόλυτος στις απαντήσεις σου. Μην πιέζεις καταστάσεις, απλά και μόνο για να αποδείξεις ότι εσύ έχεις τον έλεγχο. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται. Μην εστιάζεις στα ασήμαντα, γιατί χάνεις την μπάλα.
Ταύρος
DO’S: Υπάρχει μια κάποια ελάφρυνση στα οικονομικά. Βέβαια είσαι κι εσύ που σαν άλλος Σκρουτζ έχεις κάνει τα κουμάντα σου και καταφέρνεις να κλείσεις υποχρεώσεις εξαιτίας του κομποδέματός σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις κάποιες συνεννοήσεις μεν. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα παρασκηνιακά δρώμενα που εντοπίζεις εκεί δε.
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο επιφυλακτικός έως και καχύποπτος, καθώς κάποια πράγματα μοιάζουν ωραία και καλά, αλλά κρύβουν κάτι αρνητικό από πίσω. Μην πέσεις στην παγίδα λοιπόν. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά, γιατί όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, θα βγάλουν εσένα στον τάκο, προκειμένου να καλύψουν τον… απαυτό τους.
Δίδυμοι
DO’S: Αν χρειαστείς βοήθεια, τότε δεν έχεις παρά να τη ζητήσεις, έτσι; Πρόσεξε πολύ τα άτομα που εμπιστεύεσαι. Παράλληλα, απόφυγε να τους επιτρέψεις να σε επηρεάσουν σε ακραίο βαθμό, καθώς δεν πρέπει. Οι κινήσεις που κάνεις από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι δικής σου έμπνευσης και μόνο. Στα οικονομικά, πρέπει να μαζευτείς λίγο.
DON’TS: Οι τόνοι ανεβαίνουν σημαντικά σήμερα. Μην τους μιμηθείς, λοιπόν, please! Μην ακούσεις κακόβουλες συμβουλές, απλά και μόνο επειδή κάπου έχεις θολώσει. Φρόντισε να ξεθολώσεις άμεσα, θα πω εγώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Μην απορρίπτεις τη βοήθεια που σου προφέρεται. Μπα; Από πότε μας έγινες και ψωροπερήφανος;
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα πρέπει- για ακόμα μια φορά- να είσαι προσεκτικός, ναι; Δεν μπορώ να πω, το καλό το κλίμα υπάρχει, αλλά πρέπει να είσαι ακριβής και συγκεκριμένος στα όσα λες, για να αποφύγεις τις αχρείαστες παρανοήσεις, έτσι; Διαχειρίσου άμεσα το άγχος σου για να αποφύγεις να απαντήσεις με έναν απόλυτο και άκρως αυστηρό τρόπο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, επικρατεί ένα χαοτικό vibe, αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις να σε συμπαρασύρει, γιατί ίσως συμβούν λάθη που θα σε εκθέσουν. Μη γίνεις απόλυτος και αμετακίνητος λόγω του ότι αναλαμβάνεις πολλές ευθύνες. Μην αμελείς να εξετάσεις καμία λεπτομέρεια που συναντάς, γιατί είναι όλες μεγάλης σημασίας, να το ξέρεις.
Λέων
DO’S: Από τη μια, η μέρα σε καλεί να παραμείνεις κοινωνικός. Από την άλλη, καλό είναι να κλείσεις τις υποθέσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές- ειδικά από χθες. Από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, μπορείς να πάρεις αποστάσεις, για να μπεις στον δρόμο σου ξανά. Ξέρεις, να μαζέψεις δυνάμεις; Να βρεις τα πατήματά σου. Κάνε και καμία επεξεργασία- αλλαγή.
DON’TS: Μην στηρίζεσαι πάνω στα λεγόμενα του οποιοδήποτε, γιατί όπου λαλούν πολλοί κοκόροι,… ξέρεις πώς πάει μετά. Μην απαντάς άμεσα ή ακόμα και με σκληρό τρόπο λόγω του ότι όχι μόνο μαθαίνεις κάποιες περίεργες πληροφορίες, αλλά τις μαθαίνεις και εντελώς τυχαία. Ξώφαλτσα, που λέμε. Μην αφήνεις το τοπίο γύρω σου να είναι θολό.
Παρθένος
DO’S: Κάνε τις δουλειές σου και κλείσε τις υποθέσεις σου νωρίς το πρωί. Με τη δροσούλα, που λέμε. Χρησιμοποίησε έμμεσους τρόπους, καθώς δεν μας νοιάζει τόσο να είσαι to the point σε αυτή τη φάση. Αργότερα μπορεί να συμβούν διάφορα σκηνικά και να σε κάνουν να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Ρύθμισε τα οικονομικά, για να μην έχεις άγχος.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από περίεργες συμπεριφορές και λόγια που ακούς. Βέβαια δεν πρέπει ούτε να πάρεις αποστάσεις απότομα, αλλά ούτε και να εμπλακείς σε έντονες συζητήσεις με φίλους ή με κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα, μη γίνεσαι απόλυτος ή και ψυχρός, γιατί αυτό δημιουργεί χάσμα μεταξύ εσού και των γύρω σου, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, οι ρυθμοί ανεβαίνουν. Οπότε πρέπει να κάνεις το παν, για να τους ακολουθήσεις. Ακόμα κι αν δεν θέλεις. Τι να κάνουμε; Μπορείς να στηριχτείς πάνω στα όσα σου λένε οι συνάδελφοί σου. Από ένα μέρος της ημέρας και μετά, πρέπει να παραμείνεις συγκεντρωμένος και να αποφύγεις να δεχτείς το οτιδήποτε σου πασάρουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να τσεκάρεις διπλά και τριπλά οτιδήποτε πέφτει στα χέρια σου- ειδικά στη δουλειά- γιατί αν γίνουν λάθη, εσύ θα την πληρώσεις τη νύφη, που λέμε. Το θες; Δε νομίζω! Γενικώς μην παίρνεις μέρος σε πράγματα που δεν σε αφορούν ή δεν είναι του κλάδου σου. Αν το κάνεις, δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις στοχευμένα. Λυπάμαι!
Σκορπιός
DO’S: Η μέρα προβλέπεται χαλαρή, άρα μπορείς να λειτουργήσεις άνετα. Αρκεί όμως να οργανωθείς σωστά, έτσι; Αν θέλεις να βγουν οι δουλειές σου, τότε φρόντισε να περιορίσεις το άγχος. Πρέπει να το διαχειριστείς άλλωστε. Πάρε απόσταση από τις συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό το ξέρεις εξαρχής, άρα τι κάνεις τον έκπληκτο;
DON’TS: Μη γίνεσαι απόλυτος, απλά και μόνο επειδή έχεις πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Μην αφήσεις κανένα να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά σου, γιατί τότε θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Αν συμβεί αυτό, τότε μην εκνευριστείς και μη γίνεις έντονος. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις λίγο την στάση σου απέναντι σε ορισμένους, αν χρειάζεται.
Τοξότης
DO’S: Αξιοποίησε το θετικό και ήπιο κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και των απέναντι, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να λειτουργήσεις άνετα. Αν παρατηρήσεις κάτι που σε κάνει να νιώσεις καχύποπτος, τότε πάρε άμεσα τις αποστάσεις σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να αντιληφθείς τι είναι αυτό που παίζεται παρασκηνιακά, σωστά;
DON’TS: Μην κάνεις ξεσπάσματα λόγω του ότι έχεις έντονα συναισθήματα, γιατί αυτά ενδέχεται να χαλάσουν την εικόνα σου. Στα οικονομικά, μην είσαι απρόσεκτος. Κοινώς μην κάνεις αχρείαστα έξοδα- ακόμα κι αν θες να εκτονωθείς. Μην κανονίσεις κάποιο ταξίδι, αν δεν έχεις τσεκάρει το budget σου. Μην είσαι ανοργάνωτος, αν θες να σε προσέξουν.
Αιγόκερως
DO’S: Ξεκίνησε τη μέρα σου με ένα χαλαρό vibe και δούλεψε με τους δικούς σου ρυθμούς. Σήμερα όμως να ξέρεις πως πρέπει να είσαι alert και προσεκτικός, γιατί το κλίμα με τους απέναντι δεν είναι και το καλύτερο, έτσι; Στα επαγγελματικά, μπορείς να αναλάβεις παραπάνω κομμάτια δουλειάς, αν το θέλεις. Όμως πρέπει να είσαι σίγουρος για σένα.
DON’TS: Μην εκνευριστείς ούτε από τις πληροφορίες που λαμβάνεις ούτε κι από το γεγονός ότι πρέπει να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Μη γίνεις σκληρός κι αμετακίνητος λόγω του ότι δέχεσαι κάποιες αντιρρήσεις. Δεν έρχονται από κακό place. Ίσως απλά αυτή είναι η οπτική ορισμένων. Μη νομίζεις πως όλοι σε αμφισβητούν ή θέλουν το κακό σου.
Υδροχόος
DO’S: Η μέρα ξεκινά όμορφα κι αυτό σε κάνει να πιστέψεις πως μπορείς να λειτουργήσεις άνετα. Εν μέρει ισχύει. Σταδιακά όμως θα δεις πως η φάση αρχίζει να αλλάζει. Εκεί είναι που πρέπει να φανείς προσεκτικός. Θες στα ραντεβού που κλείνεις ή παρευρίσκεσαι; Θες στη δουλειά; Έλεγξε τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σε όσα δεν καταλαβαίνεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τη θολούρα και το χάος που επικρατεί στις συνεννοήσεις που κάνεις να σου δημιουργήσουν σύγχυση, γιατί αυτή η σύγχυση μπορεί να προκαλέσει λάθη που θα σου κοστίσουν σε χρόνο αργότερα, έτσι; Στα επαγγελματικά, είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις. Φρόντισε λοιπόν να μην τα δουλέψεις όλα μαζί, γιατί δεν θα βγει.
Ιχθύες
DO’S: Η μέρα έχει όμορφη ατμόσφαιρα κι όλα μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά. Αρκεί να το πιστέψεις και να βάλεις και το χεράκι σου, έτσι; Βέβαια πρέπει να είσαι έτοιμος και υποψιασμένος, γιατί δεν είναι και λίγα αυτά που θα δεις. Στα οικονομικά, ας πούμε, πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συναλλαγές σου. Απόφυγε και τα αχρείαστα έξοδα, ναι;
DON’TS: Μην αγνοείς το ότι έχεις βγει καιρό εκτός προϋπολογισμού. Και να θελήσεις να το αγνοήσεις δηλαδή θα στα φέρει η μοίρα, που λέμε, μπροστά σου αργότερα. Κάτσε και περίμενε! Μην κάνεις πράγματα τσάμπα, καθώς κρίμα δεν είναι να κάνεις κόπο που δεν έχει κάποιο αντίκρισμα; Ο χρόνος είναι χρήμα κτλ. Μην τα παρατήσεις λόγω κούρασης.
