Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 25.03.2026]
Ημερήσια 25 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 25.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο και προσεκτικό, γιατί θα σου δοθούν πολλοί λόγοι να ξεσπάσεις. Πάντως έχεις καλή διάθεση, άρα αν την αξιοποιήσεις, θα μπορέσεις να βρεις λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί εύκολα. Ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένειά σου. Το παν όμως είναι να το διατηρήσεις αυτό για όλη τη μέρα.

DON’TS: Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, γιατί αλλάζεις το νόημά τους και παρεξηγείσαι άδικα. Μη γίνεσαι σκληρός και απόλυτος στις απαντήσεις σου. Μην πιέζεις καταστάσεις, απλά και μόνο για να αποδείξεις ότι εσύ έχεις τον έλεγχο. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται. Μην εστιάζεις στα ασήμαντα, γιατί χάνεις την μπάλα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει μια κάποια ελάφρυνση στα οικονομικά. Βέβαια είσαι κι εσύ που σαν άλλος Σκρουτζ έχεις κάνει τα κουμάντα σου και καταφέρνεις να κλείσεις υποχρεώσεις εξαιτίας του κομποδέματός σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις κάποιες συνεννοήσεις μεν. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα παρασκηνιακά δρώμενα που εντοπίζεις εκεί δε.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο επιφυλακτικός έως και καχύποπτος, καθώς κάποια πράγματα μοιάζουν ωραία και καλά, αλλά κρύβουν κάτι αρνητικό από πίσω. Μην πέσεις στην παγίδα λοιπόν. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά, γιατί όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, θα βγάλουν εσένα στον τάκο, προκειμένου να καλύψουν τον… απαυτό τους.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν χρειαστείς βοήθεια, τότε δεν έχεις παρά να τη ζητήσεις, έτσι; Πρόσεξε πολύ τα άτομα που εμπιστεύεσαι. Παράλληλα, απόφυγε να τους επιτρέψεις να σε επηρεάσουν σε ακραίο βαθμό, καθώς δεν πρέπει. Οι κινήσεις που κάνεις από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι δικής σου έμπνευσης και μόνο. Στα οικονομικά, πρέπει να μαζευτείς λίγο.

DON’TS: Οι τόνοι ανεβαίνουν σημαντικά σήμερα. Μην τους μιμηθείς, λοιπόν, please! Μην ακούσεις κακόβουλες συμβουλές, απλά και μόνο επειδή κάπου έχεις θολώσει. Φρόντισε να ξεθολώσεις άμεσα, θα πω εγώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Μην απορρίπτεις τη βοήθεια που σου προφέρεται. Μπα; Από πότε μας έγινες και ψωροπερήφανος;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα πρέπει- για ακόμα μια φορά- να είσαι προσεκτικός, ναι; Δεν μπορώ να πω, το καλό το κλίμα υπάρχει, αλλά πρέπει να είσαι ακριβής και συγκεκριμένος στα όσα λες, για να αποφύγεις τις αχρείαστες παρανοήσεις, έτσι; Διαχειρίσου άμεσα το άγχος σου για να αποφύγεις να απαντήσεις με έναν απόλυτο και άκρως αυστηρό τρόπο.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, επικρατεί ένα χαοτικό vibe, αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις να σε συμπαρασύρει, γιατί ίσως συμβούν λάθη που θα σε εκθέσουν. Μη γίνεις απόλυτος και αμετακίνητος λόγω του ότι αναλαμβάνεις πολλές ευθύνες. Μην αμελείς να εξετάσεις καμία λεπτομέρεια που συναντάς, γιατί είναι όλες μεγάλης σημασίας, να το ξέρεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Από τη μια, η μέρα σε καλεί να παραμείνεις κοινωνικός. Από την άλλη, καλό είναι να κλείσεις τις υποθέσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές- ειδικά από χθες. Από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, μπορείς να πάρεις αποστάσεις, για να μπεις στον δρόμο σου ξανά. Ξέρεις, να μαζέψεις δυνάμεις; Να βρεις τα πατήματά σου. Κάνε και καμία επεξεργασία- αλλαγή.

DON’TS: Μην στηρίζεσαι πάνω στα λεγόμενα του οποιοδήποτε, γιατί όπου λαλούν πολλοί κοκόροι,… ξέρεις πώς πάει μετά. Μην απαντάς άμεσα ή ακόμα και με σκληρό τρόπο λόγω του ότι όχι μόνο μαθαίνεις κάποιες περίεργες πληροφορίες, αλλά τις μαθαίνεις και εντελώς τυχαία. Ξώφαλτσα, που λέμε. Μην αφήνεις το τοπίο γύρω σου να είναι θολό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε τις δουλειές σου και κλείσε τις υποθέσεις σου νωρίς το πρωί. Με τη δροσούλα, που λέμε. Χρησιμοποίησε έμμεσους τρόπους, καθώς δεν μας νοιάζει τόσο να είσαι to the point σε αυτή τη φάση. Αργότερα μπορεί να συμβούν διάφορα σκηνικά και να σε κάνουν να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Ρύθμισε τα οικονομικά, για να μην έχεις άγχος.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από περίεργες συμπεριφορές και λόγια που ακούς. Βέβαια δεν πρέπει ούτε να πάρεις αποστάσεις απότομα, αλλά ούτε και να εμπλακείς σε έντονες συζητήσεις με φίλους ή με κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα, μη γίνεσαι απόλυτος ή και ψυχρός, γιατί αυτό δημιουργεί χάσμα μεταξύ εσού και των γύρω σου, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, οι ρυθμοί ανεβαίνουν. Οπότε πρέπει να κάνεις το παν, για να τους ακολουθήσεις. Ακόμα κι αν δεν θέλεις. Τι να κάνουμε; Μπορείς να στηριχτείς πάνω στα όσα σου λένε οι συνάδελφοί σου. Από ένα μέρος της ημέρας και μετά, πρέπει να παραμείνεις συγκεντρωμένος και να αποφύγεις να δεχτείς το οτιδήποτε σου πασάρουν.

DON’TS: Μη διστάσεις να τσεκάρεις διπλά και τριπλά οτιδήποτε πέφτει στα χέρια σου- ειδικά στη δουλειά- γιατί αν γίνουν λάθη, εσύ θα την πληρώσεις τη νύφη, που λέμε. Το θες; Δε νομίζω! Γενικώς μην παίρνεις μέρος σε πράγματα που δεν σε αφορούν ή δεν είναι του κλάδου σου. Αν το κάνεις, δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις στοχευμένα. Λυπάμαι!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Η μέρα προβλέπεται χαλαρή, άρα μπορείς να λειτουργήσεις άνετα. Αρκεί όμως να οργανωθείς σωστά, έτσι; Αν θέλεις να βγουν οι δουλειές σου, τότε φρόντισε να περιορίσεις το άγχος. Πρέπει να το διαχειριστείς άλλωστε. Πάρε απόσταση από τις συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό το ξέρεις εξαρχής, άρα τι κάνεις τον έκπληκτο;

DON’TS: Μη γίνεσαι απόλυτος, απλά και μόνο επειδή έχεις πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Μην αφήσεις κανένα να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά σου, γιατί τότε θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Αν συμβεί αυτό, τότε μην εκνευριστείς και μη γίνεις έντονος. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις λίγο την στάση σου απέναντι σε ορισμένους, αν χρειάζεται.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αξιοποίησε το θετικό και ήπιο κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και των απέναντι, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να λειτουργήσεις άνετα. Αν παρατηρήσεις κάτι που σε κάνει να νιώσεις καχύποπτος, τότε πάρε άμεσα τις αποστάσεις σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να αντιληφθείς τι είναι αυτό που παίζεται παρασκηνιακά, σωστά;

DON’TS: Μην κάνεις ξεσπάσματα λόγω του ότι έχεις έντονα συναισθήματα, γιατί αυτά ενδέχεται να χαλάσουν την εικόνα σου. Στα οικονομικά, μην είσαι απρόσεκτος. Κοινώς μην κάνεις αχρείαστα έξοδα- ακόμα κι αν θες να εκτονωθείς. Μην κανονίσεις κάποιο ταξίδι, αν δεν έχεις τσεκάρει το budget σου. Μην είσαι ανοργάνωτος, αν θες να σε προσέξουν.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ξεκίνησε τη μέρα σου με ένα χαλαρό vibe και δούλεψε με τους δικούς σου ρυθμούς. Σήμερα όμως να ξέρεις πως πρέπει να είσαι alert και προσεκτικός, γιατί το κλίμα με τους απέναντι δεν είναι και το καλύτερο, έτσι; Στα επαγγελματικά, μπορείς να αναλάβεις παραπάνω κομμάτια δουλειάς, αν το θέλεις. Όμως πρέπει να είσαι σίγουρος για σένα.

DON’TS: Μην εκνευριστείς ούτε από τις πληροφορίες που λαμβάνεις ούτε κι από το γεγονός ότι πρέπει να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Μη γίνεις σκληρός κι αμετακίνητος λόγω του ότι δέχεσαι κάποιες αντιρρήσεις. Δεν έρχονται από κακό place. Ίσως απλά αυτή είναι η οπτική ορισμένων. Μη νομίζεις πως όλοι σε αμφισβητούν ή θέλουν το κακό σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η μέρα ξεκινά όμορφα κι αυτό σε κάνει να πιστέψεις πως μπορείς να λειτουργήσεις άνετα. Εν μέρει ισχύει. Σταδιακά όμως θα δεις πως η φάση αρχίζει να αλλάζει. Εκεί είναι που πρέπει να φανείς προσεκτικός. Θες στα ραντεβού που κλείνεις ή παρευρίσκεσαι; Θες στη δουλειά; Έλεγξε τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σε όσα δεν καταλαβαίνεις.

DON’TS: Μην αφήσεις τη θολούρα και το χάος που επικρατεί στις συνεννοήσεις που κάνεις να σου δημιουργήσουν σύγχυση, γιατί αυτή η σύγχυση μπορεί να προκαλέσει λάθη που θα σου κοστίσουν σε χρόνο αργότερα, έτσι; Στα επαγγελματικά, είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις. Φρόντισε λοιπόν να μην τα δουλέψεις όλα μαζί, γιατί δεν θα βγει.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Η μέρα έχει όμορφη ατμόσφαιρα κι όλα μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά. Αρκεί να το πιστέψεις και να βάλεις και το χεράκι σου, έτσι; Βέβαια πρέπει να είσαι έτοιμος και υποψιασμένος, γιατί δεν είναι και λίγα αυτά που θα δεις. Στα οικονομικά, ας πούμε, πρέπει να είσαι προσεκτικός στις συναλλαγές σου. Απόφυγε και τα αχρείαστα έξοδα, ναι;

DON’TS: Μην αγνοείς το ότι έχεις βγει καιρό εκτός προϋπολογισμού. Και να θελήσεις να το αγνοήσεις δηλαδή θα στα φέρει η μοίρα, που λέμε, μπροστά σου αργότερα. Κάτσε και περίμενε! Μην κάνεις πράγματα τσάμπα, καθώς κρίμα δεν είναι να κάνεις κόπο που δεν έχει κάποιο αντίκρισμα; Ο χρόνος είναι χρήμα κτλ. Μην τα παρατήσεις λόγω κούρασης.

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ' όλης της ύλης συνέντευξη
Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»

Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Εποχή Σακελλαρίδη στη ΝΕΑΡ μετά την παραίτηση Χαρίτση - Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στο λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν
Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στο λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν

«Δεν μπορούν να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα πρόσωπα εξουσίας και τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν με το Predator αλλά δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
Η εξομολόγηση της Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος - Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»

Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα συγκλονίζει σε μήνυμά της για την μάχη που δίνει ώστε να είναι καλά ψυχολογικά. Η εξομολόγηση για τον φόβο που αισθάνεται.

Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times

Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

«Βάλτ' τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη

Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Η Ελλάδα μπλόκαρε την έρευνα για τα Τέμπη – Προστατεύονται πολιτικά πρόσωπα

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

