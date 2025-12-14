Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε στην Ολομέλεια της Βουλής για το αγροτικό η κυβέρνηση, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, να σηκώνει το γάντι και να περνά στην αντεπίθεση στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, κάλεσε τους αγρότες να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Μιλώντας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ο υπουργός ανέφερε πως ήδη η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη χρονική επέκταση του χαμηλού τιμολογίου αγροτικού ρεύματος

Παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, απλήρωτες ενισχύσεις και επιδοτήσεις, και αγροτικά μπλόκα βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Έκκληση γα διάλογο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε έκκληση στον κόσμο του πρωτογενή τομέα παραγωγής να αναθεωρήσει τη στάση του και να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, αξιοποιώντας «τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται».

Απάντησε για τις δημοσιονομικές διορθώσεις όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την περίοδο και πριν την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως «οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχουν τακτοποιηθεί όλα», και υπογράμμισε ότι άλλος δρόμος από τη δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει για τη διαφάνεια στις ενισχύσεις, δεν υπάρχει.

Ο υπουργός κατέθεσε στα πρακτικά το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων που επεβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2002 και εντεύθεν, προτρέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως εκείνα τα οποία άσκησαν διακυβέρνηση, να βάλουν τέλος στην… «υποκρισία», του «δεν ξέραμε, δεν είδαμε», για τις πληρωμές των αγροτών τα προηγούμενα χρόνια.

«Βέλη» από παντού

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης που σχολίασε ότι το υπουργείο δεν έχει ανοίξει καμία συζήτηση για τις μειώσεις που έρχονται αλλά επιδίδεται σε επικοινωνιακή προπαγάνδα και μόνο, την ώρα που τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι τεράστια.

«Δεν αποκαλύψατε εσείς τις χρόνιες παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εσάς και το σύστημα της ΝΔ, που λειτουργούσε κάτω από τη σκέπη της κυβέρνησης της ΝΔ για εισπράττει κοινοτικά κονδύλια», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.

«Αν κάτι τρομοκρατεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους είναι η γενική μεταρρύθμιση την οποία ετοιμάζετε εσείς και άλλα κόμματα» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

Για έλλειψη στοιχειώδους ευθιξίας εκ μέρους του υπουργού έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά.