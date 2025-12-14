Ο κρατικός προϋπολογισμός (2026) εισέρχεται στην τρίτη ημέρα συζήτησης στη Βουλή με τα ντεσιμπέλ να διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η συζήτηση τις δύο πρώτες ημέρες χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις

Η κυβερνητική παράταξη θέλησε να δώσει πανηγυρικό τόνο με αφορμή (και) την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση ανέδειξε τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, εστίασε στην ακρίβεια, το αγροτικό και τα σκάνδαλα.

Κυριότερα σημεία από τη χθεσινή συζήτηση (13/12/2025)

Αντιπαράθεση για την «ευημερία των αριθμών» κόντρα στην «κοινωνική πραγματικότητα»:

Κυβέρνηση: Οι κυβερνητικοί βουλευτές τόνισαν ότι ο προϋπολογισμός δίνει τη δυνατότητα η πρόοδος της οικονομίας να μετατραπεί σε ατομική προκοπή και ότι η Ελλάδα έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά που δεν πρέπει να χαθεί.

Αντιπολίτευση: Εξέφρασε την η άποψη ότι «η ευημερία των αριθμών δεν μπορεί να είναι άλλοθι για τη δυστυχία των ανθρώπων». Τονίστηκε ότι τα πλεονάσματα χτίζονται πάνω στη φτώχεια των πολλών, με συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης με αναφορές πως ο προϋπολογισμός «διαλύει με κάθε τρόπο το κοινωνικό κράτος»

Ένταση λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικών κινητοποιήσεων:

Η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, διανθίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις που αφορούσαν τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση των αγροτών στα μπλόκα.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης επέκριναν την κυβέρνηση για τα θέματα διαφθοράς, ενώ κυβερνητικά στελέχη απάντησαν με αναφορές σε προηγούμενες κουμπαριές του ΠΑΣΟΚ που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις.

Την πρώτη κοινοβουλευτική αντιμαχία προκάλεσε η ομιλία του Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπολίτευση να εκτοξεύει πυρά κατά του υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού που συζητείται, οι βασικές προβλέψεις για το 2026:

Ανάπτυξη (ΑΕΠ): Αναμένεται στο 2,4%

Πληθωρισμός: Αποκλιμάκωση στο 2,2%.

Δημόσιο Χρέος: Νέα μείωση, στο 138,2% του ΑΕΠ.

Επενδύσεις: Αύξηση της τάξης του 10,2%.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και θα γίνει η ψηφοφορία.