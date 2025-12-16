Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Με αιχμή έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων» θα τοποθετηθεί σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εξαπολύσει συνολική επίθεση στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας παράλληλα την εναλλακτική πρόταση του κόμματός του και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Στη Χαριλάου Τρικούπη προεξοφλούν σκληρή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να στοχεύσει στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το Μαξίμου εμφανίζει πολλαπλά «τρωτά» σημεία.

Από το αγροτικό και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την κρίση των θεσμών, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να ταυτίσει τη Νέα Δημοκρατία με τη στασιμότητα και την οπισθοδρόμηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξηγήσει γιατί –κατά την άποψή του– η αποτροπή μιας τρίτης θητείας Μητσοτάκη αποτελεί μονόδρομο για την κοινωνία.

Δύο άξονες παρέμβασης

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί σε δύο άξονες: αφενός, τη συνολική αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, με αυξημένους αντιπολιτευτικούς τόνους· αφετέρου, την παρουσίαση του σχεδίου της Παράταξης για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, θα επιμείνει στη γραμμή περί «ηθικής στην πολιτική», επιχειρώντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στη συνταγματική αναθεώρηση, με έμφαση στο άρθρο 86 και στην ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Προϋπολογισμός χωρίς αναπτυξιακό υπόβαθρο

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εμπιστοσύνης στον οικονομικό προσανατολισμό της ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επικρίνει την κυβέρνηση για εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσματα και θα μιλήσει για έναν προϋπολογισμό χωρίς σαφές αναπτυξιακό και παραγωγικό υπόβαθρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα ασκήσει κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι συνιστά χαμένη ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Με αναφορά σε αριθμητικά στοιχεία, θα επιχειρηματολογήσει ότι η Ελλάδα παραμένει μακριά από την ευρωπαϊκή σύγκλιση στο βιοτικό επίπεδο και το κόστος ζωής.

Συγχρόνως, αναμένεται να αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης που προβάλλει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας τη χαμηλή δυναμική των επενδύσεων, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις αρνητικές δημογραφικές προοπτικές.

Αγροτικό και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στο αγροτικό ζήτημα. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ο διάλογος προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων των αγροτών προς servicers, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την καταβολή των ενισχύσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει ότι ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση, λόγω του ελλείμματος εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως η ευθύνη για το αδιέξοδο βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.