Αχτσιόγλου: Η μόνη δαπάνη που αυξάνει στον προϋπολογισμό είναι η δαπάνη για τα όπλα
Η κ. Αχτσιόγλου ξεκίνησε με έναν απολογισμό αυτών που ακούσαμε από τη ΝΔ αυτές τις μέρες και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.
«Ακούσαμε για τον κ. Πιερρακάκη που έγινε πρόεδρος του Eurogroup, για τον Μητσοτάκη που σηκώνει την Ελλάδα ψηλά κλπ.
Ακούσαμε ακόμα πιο προκλητικά. Τον κ. Σκέρτσο να λέει ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τα λεφτά των επιδοτήσεων γιατί η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι κλέβουμε. Πρόκειται για βιασμό της κοινής λογικής» σημείωσε και έκανε λόγο για κυβερνητικό θράσος που έχει περάσει – όπως είπε – σε άλλο επίπεδο, πολλαπλασιάζεται γρηγορότερα από τα φανταστικά αιγοπρόβατα.
«Σε άλλα θέματα η κυβέρνηση επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής αλά Φραπέ. Σιωπή για τους μισθούς και τις συντάξεις.
Ρωτήσαμε πώς γίνεται να λέτε ότι συγκλίνουμε με την Ευρώπη όταν οι βασικοί δείκτες χειροτερεύουν. Ρωτήσαμε για το πρωτογενές πλεόνασμα. Έχετε στερήσει από την ελληνική οικονομία 10 δισ. χωρίς λόγο. Σε όλα αυτά η απάντηση ήταν η σιωπή».
Η μόνη δαπάνη που αυξάνει στον προϋπολογισμό, συνέχισε, είναι η δαπάνη για τα όπλα.
«Ο πόλεμος γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Με πολύ άνεση μιλάτε για τον πόλεμο. Εσείς θα πάτε στο μέτωπο; Τα κυβερνητικά στελέχη θα πάνε στο μέτωπο; Τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο.
Με αυτόν τον προϋπολογισμό η Αριστερά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση».
