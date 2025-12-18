Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

Επίθεση στην κυβέρνηση ότι συνεχίζει να «εμπαίζει» τους αγρότες εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ανεφάρμοστα μέτρα» που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε ένα ακόμα πρόβλημα τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Το Μαξίμου τρέμει – Έρχονται κι άλλες δικογραφίες»

Αναφέρθηκε στο «γαλάζιο σκάνδαλο» που αποκάλυψε η Ευρωπαία εισαγγελέας για την «κλοπή των χρημάτων των αγροτών» από «τα γαλάζια παιδιά, τους ανθρώπους της ΝΔ, τους φίλους και κουμπάρους του κ. Μητσοτάκη», σχολιάζοντας πως «το Μαξίμου τρέμει» γιατί έρχονται και άλλες δικογραφίες.

Όπως είπε, ο κ. Ξυλούρης εμφανίστηκε στην Επιτροπή «δασκαλεμένος» γιατί «όσο σωπαίνει, τόσο λιγότεροι εκτίθενται», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η ‘αριστεία’ της Νέας Δημοκρατίας απεικονίζεται στο πρόσωπο του ‘Φραπέ’».

«Καμία συναίνεση στο κουκούλωμα του σκανδάλου»

Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως οι αγρότες αντιδρούν στο σχέδιο «αφανισμού» του, με αποκορύφωμα την παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ. «Και δεν έχει ακόμα παραιτηθεί κανείς;», διερωτήθηκε, ενώ χαρακτήρισε «φωτοβολίδα» τα 160 εκατομμύρια στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός και που έμειναν αδιάθετα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή «όχι για αυτά που έφαγαν οι Φραπέδες, Χασάπηδες και πήγαν σε Φεράρι και πόρσε».

Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση για επιτροπή τεσσάρων μηνών για το «ξέπλυμα» των ευθυνών της ΝΔ μέσω του αφηγήματος των «διαχρονικών ευθυνών» και επανέφερε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, μόνιμο, υπό την Βουλή.

«Καμία συναίνεση στο κουκούλωμα του σκανδάλου» διαμήνυσε, ενώ επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να νομοθετηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών όπως, μεταξύ άλλων, «το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την kWh με δημόσια ΔΕΗ, η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, η πρόσκληση εργατών, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια».

Μόνον έτσι, εξήγησε, θα «πάνε και οι αγρότες σπίτια τους να κάνουν Χριστούγεννα», ενώ υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τους κλειστούς δρόμους είναι της κυβέρνησης, γιατί «η κινητοποίηση των αγροτών είναι για το συμφέρον όλων των κοινωνικών ομάδων».

«Νέα αδιέξοδα με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ»

Τέλος, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας πως θα δημιουργούσε νέα αδιέξοδα, αφού οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν σχέση με τα δημόσια έσοδα και θα προκαλούσε καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά προβλήματα.

«Οι αγρότες χρειάζονται εξειδικευμένη και άμεση εξυπηρέτηση και καθοδήγηση, από το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέχρι και την καταβολή των επιδοτήσεων», υπογράμμισε και τάχθηκε υπέρ ενός Οργανισμού «που θα εξυπηρετεί τον λόγο της ύπαρξής του με αξιοκρατία και λογοδοσία στη λειτουργία του, με διαφάνεια που θα εφαρμόζει απαρέγκλιτα το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο».