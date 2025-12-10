Φάμελλος: Η κοινωνία δεν ζητά μόνο ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ομιλία του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον απόηχο της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», που προκάλεσε τριβές στην Κουμουνδούρου, αλλά και την παραίτηση από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη.

Κατά την ομιλία του ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει λαϊκή εντολή να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτή την εντολή τη σέβεται. Και θέλω να προσθέσω ότι για την προοδευτική παράταξη και την αριστερά, αυτή είναι και η ιδεολογία μας, οι αξίες μας, να συμμετέχουμε και να δρούμε συλλογικά και να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία και τους μη προνομιούχους, τους ευάλωτους που δεν έχουν στήριγμα και κολλητούς. Η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι παρούσα και στη Βουλή και στο κοινωνικό πεδίο. Καταθέτει προτάσεις νόμου προς όφελος της κοινωνίας. Αποκαλύπτει τα γαλάζια σκάνδαλα, με τελευταία τα ΕΛΤΑ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

Παράλληλα, επισήμανε πως «δεν δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Και το αποδεικνύουμε καθημερινά», ενώ δήλωσε υπερήφανος για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και το έργο που παράγει.

Υπογράμμισε, ακόμη, πως «η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς».

«Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος στη συνέχεια.

Δείτε την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου: