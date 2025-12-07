Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα και τα πόστα… που έβαλε στους πρώην συντρόφους του για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν στις επιθέσεις των πολιτικών αντιπάλων έχει προκαλέσει τρικυμία στην Κουμουνδούρου.

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγής με τον τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας Βίοι παράλληλοι» να στέλνει το ηχηρό μήνυμα αποστασιοποίησης του κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό προκαλώντας όμως ταυτόχρονα και μεγάλη αναστάτωση στην ηγεσία.

Ο διευθυντής της εφημερίδας που τοποθετήθηκε εκεί από τον προηγούμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη υπέβαλλε την παραίτησή και έγινε δεκτή από τον Σωκράτη Φάμελλο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε μεταξύ τους επικοινωνία κατά την οποία ο κ. Φάμελλος του ξεκαθάρισε ότι είναι εκτός γραμμής.

Ακόμη μεγαλύτερη ενόχληση από το πρωτοσέλιδο εκφράστηκε από την πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, για το κύριο άρθρο του διευθυντή της εφημερίδας που έβαζε ουσιαστικά τέλος στη συμπόρευση.

Μάλιστα πηγές της Κουμουνδούρου σημείωναν ότι «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».

Εκρηκτικό κλίμα εν όψει ΠΓ

Το μίγμα γίνεται εκρηκτικό ενόψει της Συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της Τετάρτης στην Κουμουνδούρου.

Ο συναγερμός στην Κουμουνδούρου σήμανε κυρίως από τους στενούς συνεργάτες του κ. Φάμελλου τους κυρίους Καλπάκη, γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοχαρόπουλο, διευθυντή του γραφείου του πρόεδρου και του Ζαχαριάδη, εκπροσώπου Τύπου οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ενόχλησή τους για τον κ. Σουρμελίδη.

Εξάλλου ήταν το δεύτερο χτύπημα Σουρμελίδη, όταν μετά την κηδεία Φλαμπουράρη στη φωτογραφία από τους επικήδειους έλειπε η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση ερωτήματα γεννά το γεγονός ότι το πρωτοσέλιδο ήταν σε γνώση της ηγεσίας του κόμματος ήδη από την Παρασκευή, ωστόσο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ακόμη ο λόγος που δεν «μαζεύτηκε» νωρίτερα και προτού χρεωθεί εξολοκλήρου η ευθύνη στον κ. Σουρμελίδη.