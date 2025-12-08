Το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» με τον τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας Βίοι παράλληλοι» προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος και ο Σωκράτης Φάμελλος έσπευσε να κλείσει το θέμα πριν να είναι πολύ αργά και ο νέος γύρος εσωστρέφειας επεκταθεί.

Το πρωτοσέλιδο της Αυγής ήταν αρκετό για να βάλει φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ ελέω Ιθάκης

Μετά την παραίτηση του διευθυντή της ιστορικής εφημερίδας, Σπύρου Σουρμελίδη, ο πρόεδρος του κόμματος της Κουμουνδούρου τοποθετήθηκε σχετικά (Αθήνα 9,84) λέγοντας ότι παραιτήθηκε από τη συγκεκριμένη θέση κι όχι από την εφημερίδα. «Δέχθηκα την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή γιατί πρέπει να προσέχουμε να μεταδίδεται το μήνυμά μας κι από την ΑΥΓΗ, που είναι η ενότητα κι η υποχρέωση για σύγκλιση», υποστήριξε θέλοντας να ρίξει τους τόνους.

Δεν βγάζει από την εξίσωση το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος, θέλοντας να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, έσπευσε να τονίζει πως δεν βγάζει από την εξίσωση το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα και τη δυνατότητά του να συμβάλει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο και στην ενότητα του προοδευτικού χώρου.

«…Το μείζον είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και το ενιαίο ψηφοδέλτιο» δήλωσε και πρόσθεσε: «Έχω ξεκαθαρίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί για την ενότητα του προοδευτικού χώρου χωρίς εγωισμούς και γραφειοκρατίες κι είναι αντίθετος με τον κατακερματισμό. Θα διεκδικήσουμε τόσο τη συνομιλία με την κοινωνία για να διαμορφώσουμε μια κοινωνική πλειοψηφία, όπως και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κόσμος παρά την ταλάντευση της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, την άρνηση Ανδρουλάκη και τις διαφορετικές αναγνώσεις από Τσίπρα, θέλει πολιτική αλλαγή».

Το θέμα των συνεργασιών

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει συζήτηση προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις γιατί διαφορετικά, αν γινόταν κάτι μεμονωμένα, θα περιοριζόταν το αποτέλεσμα.

Ο κ. Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας πώς προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι τα γαλάζια του ρουσφέτια κι οι γαλάζιες ακρίδες, χαρακτηρίζοντας υποκριτική την τελευταία τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τους αγρότες: «τους δρόμους τους κλείνει ο Μητσοτάκης κι όχι οι αγρότες. Είναι υπεύθυνος για την ερήμωση της υπαίθρου, για το ότι οι νέοι φεύγουν από τη χώρα, ότι έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και εμπαίζει τους αγρότες εδώ κι ένα χρόνο».

Επίσης είπε πως ο κ. Μητσοτάκης έχει αναγκάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες να είναι σε κινητοποιήσεις: «σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Δήμοι μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους, καθώς τους κλείνει την κάνουλα, ενώ τους έχει προσθέσει οικονομικά βάρη. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει χειρότερη η καθαριότητα, αλλά με αυξημένα τέλη».