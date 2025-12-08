Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής ήταν αρκετό για να βάλει φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ ελέω Ιθάκης και των όσων είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική εκδήλωση του Παλλάς για τους πρώην συντρόφους του και τα κόμματά τους.

Στην Κουμουνδούρου το πρωτοσέλιδο προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με στελέχη που αναφέρονται όλο και περισσότεροι πιο ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό να μην κρύβουν την ενόχλησή τους για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.

Δικαίωση

Ουσιαστικά το πρωτοσέλιδο της Αυγής κατάφερε να προκαλέσει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στις σχέσεις του κ. Τσίπρα με το πρώην κόμμα του.

Οι «Βίοι παράλληλοι» στους οποίους αναφέρθηκε η εφημερίδα ήταν η καλύτερη πάσα στον πρώην πρωθυπουργό για να ανατρέψει το σε βάρος του κλίμα που είχε διαμορφωθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και από πρόσωπα που στηρίζουν ανοιχτά τον κ. Τσίπρα , εξαιτίας της απαξίωσης των πρώην και των παλιών συντρόφων του.

Εκείνο που ενόχλησε και προκάλεσε και την έντονη αντίδρασή τους ήταν το «τσουβάλιασμα» που έκανε ο κ. Τσίπρας των συντρόφων με τη κατηγορία μάλιστα της ιδιοτέλειας, όταν όπως επισημαίνουν ήταν εκείνοι που στήριξαν τον κ. Τσίπρα απέναντι στην ηγεσία Κασσελάκη.

Ωστόσο όπως σημείωναν συνεργάτες του κ. Τσίπρα το πιο σημαντικό με το πρωτοσέλιδο της Αυγής ήταν η τελευταία βολή που έριξαν στον πρώην πρωθυπουργό και αυτό όπως πρόσθεταν ήταν και το πιο σημαντικό. Ήταν ουσιαστικά η επαλήθευση των όσων είπε την περασμένη Τετάρτη στην παρουσίαση της Ιθάκη.

Οι αντιδράσεις τόσο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ίδιου του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, όσο και του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, επιβεβαίωσαν για την Αμαλίας εκτός από την αντιφατικότητά τους αλλά και τη λάθος ανάγνωση της συγκυρίας με ξεπερασμένα στερεότυπα και ξεπερασμένο πολιτικό κριτήριο, όπως τους χρέωσε στην ομιλία του στο Παλλάς.

Εμφύλιος

Όλα αυτά βέβαια προκαλούν νέες αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τετάρτη συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα που για μια ακόμη φορά θα συνεδριάσουν με βασικό θέμα τον Αλέξη Τσίπρα και την άβολη τελικά θέση του εξώστη…

Η νέα παρέμβαση Τσίπρα μέσω διαρροών προκάλεσε βραχυκύκλωμα στην Κουμουνδούρου με τον Σωκράτη Φάμελλο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων στο παρασκήνιο να αδειάζει τον διευθυντή της Αυγής Σπύρο Σουρμελίδη ο οποίος τελικά πήρε την ευθύνη πάνω του για το πρωτοσέλιδο – διαζύγιο από τον Τσίπρα και παραιτήθηκε.

Ωστόσο δεν πείστηκαν όλοι από τις διαβεβαιώσεις της Κουμουνδούρου ότι το πρωτοσέλιδο δεν απηχεί τις θέσει του προέδρου και αυτό γιατί είναι δύσκολο να μην είχε ενημερωθεί ο Σωκράτης Φάμελλος τόσο για το εξώφυλλο της εφημερίδας όσο και για το κύριο άρθρο.

Πέρα από τα συντονισμένα και αντιφατικά πυρά του κυβερνητικού επικοινωνιακού μηχανισμού που από τη μια πλευρά έκανε λόγο για reunion του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη για άδειασμα των πρώην συντρόφων θα πρέπει να θεωρείται και η αντίδραση του Παύλου Πολάκη την περασμένη Παρασκευή.

Η χλεύη του συντρόφου Παύλου Πολάκη ήταν αρκετή για να ανάψει το φυτίλι εν μέσω συζητήσεων στο εσωκομματικό πεδίο για μετακίνηση στο κόμμα Τσίπρα μόλις το ανακοινώσει και επίσημα.

Ο αποσυνάγωγος… της Κεντροαριστεράς βουλευτής Χανίων δεν πήγε στην παρουσίαση της Ιθάκης και με τη φράση «στον καθένα κάνουν αυτά που του επιτρέπει να του κάνουν» επισήμανε εμφατικά και δηκτικά προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου τη δικαίωσή του από τη μια να μην παραστεί στο Παλλάς και από την άλλη να κινηθεί από την πρώτη στιγμή της παραίτησής του από βουλευτής αντιπαραθετικά στον πρώην πρωθυπουργού, στα σχέδια του οποίου ούτως ή άλλως δεν φαίνεται να έχει καμία θέση.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να «έριξε την πέτρα που τάραξε το βάλτο», ωστόσο στην Αριστερά φαίνεται ότι όλοι είναι κολλημένοι στα βαλτόνερα.

Ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τους χειρισμούς της ηγεσίας και ολοένα και περισσότεροι βγαίνουν ανοιχτά και εκφράζονται υπερ της συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αν δεν εκτονωθεί το κλίμα εγκαίρως και από τον ίδιο τον κ. Φάμελλο, στελέχη και βουλευτές του κόμματος δεν αποκλείουν τα νεύρα να ξεσπάσουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την ώρα που ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται ως ο αντίπαλος εσωκομματικός πόλος που «μένει ΣΥΡΙΖΑ».

Το προσκλητήριο πάντως του κ. Τσίπρα χωρίς ρεζερβέ στην πρώτη θέση και η σκληρή κριτική του σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που όπως είπε έχουν κλείσει τον κύκλο τους, δεν αφορά παρά ελάχιστους πρώην συντρόφους, που αν και βρέθηκαν στον εξώστη θα έχουν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θέση στο επόμενο ταξίδι για την Ιθάκη.