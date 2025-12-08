newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 09:16
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 07:35

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής ήταν αρκετό για να βάλει φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ ελέω Ιθάκης και των όσων είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική εκδήλωση του Παλλάς για τους πρώην συντρόφους του και τα κόμματά τους.

Στην Κουμουνδούρου το πρωτοσέλιδο προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με στελέχη που αναφέρονται όλο και περισσότεροι πιο ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό να μην κρύβουν την ενόχλησή τους για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.

Δικαίωση

Ουσιαστικά το πρωτοσέλιδο της Αυγής κατάφερε να προκαλέσει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στις σχέσεις του κ. Τσίπρα με το πρώην κόμμα του.

Οι «Βίοι παράλληλοι» στους οποίους αναφέρθηκε η εφημερίδα ήταν η καλύτερη πάσα στον πρώην πρωθυπουργό για να ανατρέψει το σε βάρος του κλίμα που είχε διαμορφωθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και από πρόσωπα που στηρίζουν ανοιχτά τον κ. Τσίπρα , εξαιτίας της απαξίωσης των πρώην και των παλιών συντρόφων του.

Εκείνο που ενόχλησε και προκάλεσε και την έντονη αντίδρασή τους ήταν το «τσουβάλιασμα» που έκανε ο κ. Τσίπρας των συντρόφων με τη κατηγορία μάλιστα της ιδιοτέλειας, όταν όπως επισημαίνουν ήταν εκείνοι που στήριξαν τον κ. Τσίπρα απέναντι στην ηγεσία Κασσελάκη.

Ωστόσο όπως σημείωναν συνεργάτες του κ. Τσίπρα το πιο σημαντικό με το πρωτοσέλιδο της Αυγής ήταν η τελευταία βολή που έριξαν στον πρώην πρωθυπουργό και αυτό όπως πρόσθεταν ήταν και το πιο σημαντικό. Ήταν ουσιαστικά η επαλήθευση των όσων είπε την περασμένη Τετάρτη στην παρουσίαση της Ιθάκη.
Οι αντιδράσεις τόσο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ίδιου του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, όσο και του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, επιβεβαίωσαν για την Αμαλίας εκτός από την αντιφατικότητά τους αλλά και τη λάθος ανάγνωση της συγκυρίας με ξεπερασμένα στερεότυπα και ξεπερασμένο πολιτικό κριτήριο, όπως τους χρέωσε στην ομιλία του στο Παλλάς.

Εμφύλιος

Όλα αυτά βέβαια προκαλούν νέες αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τετάρτη συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα που για μια ακόμη φορά θα συνεδριάσουν με βασικό θέμα τον Αλέξη Τσίπρα και την άβολη τελικά θέση του εξώστη…

Η νέα παρέμβαση Τσίπρα μέσω διαρροών προκάλεσε βραχυκύκλωμα στην Κουμουνδούρου με τον Σωκράτη Φάμελλο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων στο παρασκήνιο να αδειάζει τον διευθυντή της Αυγής Σπύρο Σουρμελίδη ο οποίος τελικά πήρε την ευθύνη πάνω του για το πρωτοσέλιδο – διαζύγιο από τον Τσίπρα και παραιτήθηκε.

Ωστόσο δεν πείστηκαν όλοι από τις διαβεβαιώσεις της Κουμουνδούρου ότι το πρωτοσέλιδο δεν απηχεί τις θέσει του προέδρου και αυτό γιατί είναι δύσκολο να μην είχε ενημερωθεί ο Σωκράτης Φάμελλος τόσο για το εξώφυλλο της εφημερίδας όσο και για το κύριο άρθρο.

Πέρα από τα συντονισμένα και αντιφατικά πυρά του κυβερνητικού επικοινωνιακού μηχανισμού που από τη μια πλευρά έκανε λόγο για reunion του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη για άδειασμα των πρώην συντρόφων θα πρέπει να θεωρείται και η αντίδραση του Παύλου Πολάκη την περασμένη Παρασκευή.

Η χλεύη του συντρόφου Παύλου Πολάκη ήταν αρκετή για να ανάψει το φυτίλι εν μέσω συζητήσεων στο εσωκομματικό πεδίο για μετακίνηση στο κόμμα Τσίπρα μόλις το ανακοινώσει και επίσημα.

Ο αποσυνάγωγος… της Κεντροαριστεράς βουλευτής Χανίων δεν πήγε στην παρουσίαση της Ιθάκης και με τη φράση «στον καθένα κάνουν αυτά που του επιτρέπει να του κάνουν» επισήμανε εμφατικά και δηκτικά προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου τη δικαίωσή του από τη μια να μην παραστεί στο Παλλάς και από την άλλη να κινηθεί από την πρώτη στιγμή της παραίτησής του από βουλευτής αντιπαραθετικά στον πρώην πρωθυπουργού, στα σχέδια του οποίου ούτως ή άλλως δεν φαίνεται να έχει καμία θέση.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να «έριξε την πέτρα που τάραξε το βάλτο», ωστόσο στην Αριστερά φαίνεται ότι όλοι είναι κολλημένοι στα βαλτόνερα.

Ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τους χειρισμούς της ηγεσίας και ολοένα και περισσότεροι βγαίνουν ανοιχτά και εκφράζονται υπερ της συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αν δεν εκτονωθεί το κλίμα εγκαίρως και από τον ίδιο τον κ. Φάμελλο, στελέχη και βουλευτές του κόμματος δεν αποκλείουν τα νεύρα να ξεσπάσουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την ώρα που ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται ως ο αντίπαλος εσωκομματικός πόλος που «μένει ΣΥΡΙΖΑ».

Το προσκλητήριο πάντως του κ. Τσίπρα χωρίς ρεζερβέ στην πρώτη θέση και η σκληρή κριτική του σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που όπως είπε έχουν κλείσει τον κύκλο τους, δεν αφορά παρά ελάχιστους πρώην συντρόφους, που αν και βρέθηκαν στον εξώστη θα έχουν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θέση στο επόμενο ταξίδι για την Ιθάκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Business
ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές
Νέα Αριστερά 07.12.25

Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές

Δριμεία κριτική ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης στην κυβέρνηση θίγοντας όλα τα φλέγοντα ζητήματα. «Το νέο λεξιλόγιο της πρωτογενούς παραγωγής στα χρόνια της ΝΔ είναι φεράρι, τζόκερ, φραπές, χασάπης», τονίζει. Εξηγεί γιατί οι υποκλοπές φαίνεται πλέον καθαρά ότι είναι «σκάνδαλο δημοκρατίας» και προειδοποιεί για την οικονομία

Σύνταξη
Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες
Πολιτική 07.12.25

Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τον ασκό του Αιόλου σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Αναμενόμενη η κριτική από τα δεξιά, πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν απ' τα αριστερά και στη μέση μια βαθιά δοκιμαζόμενη κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», αναφέρει

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
«Απαιτείται θεσμικός διάλογος» 07.12.25

«Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» - Κικίλιας για τις προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα

Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας ασκεί κριτική στην ΕΕ για «λανθασμένες» πολιτικές - «Να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα» τονίζει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους
ΠΑΣΟΚ 07.12.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους

«Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της ΝΔ», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματάει να σκοράρει και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Το σερί που έφερε ακόμη μία ξεχωριστή κορυφή για τον Μαροκινό.

Σύνταξη
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Ζάκυνθος 08.12.25

Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ - «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας

Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύνταξη
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυναμώνει η αλληλεγγύη 08.12.25

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο