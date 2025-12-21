Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

Στο δώρο Χριστουγέννων και γενικότερα στον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε ο κ. Φάμελλος και διερωτήθηκε ακολούθως πως «αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;».

Τέλος, υπογράμμισε πως «η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης».

Όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος:

«Αυτές τις μέρες δόθηκε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων, ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, που για κάποιους είναι ανάσα, ενώ για άλλους είναι η ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω.

Μακάρι βέβαια να ήταν και υψηλότεροι οι μισθοί…

Όμως ακόμα κι αυτό το δώρο δεν είναι για όλους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης.

Οπότε το ερώτημα είναι απλό:

Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης.

Για να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές.

Στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων.

Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά».