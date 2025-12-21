Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
- Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε;
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Στο δώρο Χριστουγέννων και γενικότερα στον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε ο κ. Φάμελλος και διερωτήθηκε ακολούθως πως «αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;».
Τέλος, υπογράμμισε πως «η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης».
Όσα ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος:
«Αυτές τις μέρες δόθηκε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων, ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, που για κάποιους είναι ανάσα, ενώ για άλλους είναι η ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω.
Μακάρι βέβαια να ήταν και υψηλότεροι οι μισθοί…
Όμως ακόμα κι αυτό το δώρο δεν είναι για όλους.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης.
Οπότε το ερώτημα είναι απλό:
Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης.
Για να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές.
Στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων.
Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά».
- Καλαμάτα: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές σε εκκλησίες και αυτοκίνητα – Αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας
- «Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
- ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
- Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
- Απτόητος Τραμπ κατά μεταναστών – Νέα μέτρα το 2026
- LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις