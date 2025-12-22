Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Κοινωνικές δομές και φορείς αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κι επισήμανε την ανάγκη για μια ισχυρή Πολιτεία με σταθερές χρηματοδοτήσεις για το κοινωνικό κράτος.

Ο κ. Φάμελλος επισκέφθηκε το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «’Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων τόνισε:

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία, η οποία να έχει προϋπολογισμό με σταθερές χρηματοδοτήσεις του κοινωνικού κράτους. Είναι σημαντικός και ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη αλλά πρώτα από όλα, απαραίτητη είναι η Κοινωνική Πολιτική της Πολιτείας. Έτσι εξασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι εξασφαλίζεται το δικαίωμα της ζωής και η ισοτιμία των ανθρώπων».

Κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «’Αρσις», στην Περαία Θεσσαλονίκης, απευθύνθηκε προς τους εργαζόμενους της δομής λέγοντας:

«Τα ανήλικα προσφυγόπουλα αποτελούν μια μεγάλη πληγή στην παγκόσμια κοινωνία, που εσείς, κάνετε ό,τι μπορείτε για να την επουλώσετε. Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται θεσμικά και οργανωμένα. Αυτές είναι οι σωστές και οργανωμένες κοινωνίες που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν. Προφανώς, καταπολεμώντας πρώτα απ’ όλα την αιτία της προσφυγιάς, αλλά από εκεί και μετά επιλύοντας τα προβλήματα με βάση τις διεθνείς συνθήκες για το άσυλο και την επανένωση των οικογενειών».

Ο κ. Φάμελλος ενημερώθηκε για το έργο του Κέντρου και μοίρασε δώρα στα παιδιά που φιλοξενούνται.

Στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, στην Καλαμαριά, ξεναγήθηκε στο κτίριο, αντάλλαξε δώρα και ευχές με φιλοξενούμενους και με τον πρόεδρο Νικόλαο Ζαΐμη και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι το κράτος θα πρέπει να υποστηρίζει τις δομές που παρέχουν τόσο σημαντικό κοινωνικό έργο:

«Το κεντρικό μήνυμα που εισπράττουμε από όλες τις δομές είναι ότι χρειάζονται σταθερές δαπάνες για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και αυτό το εισπράττουμε και από τις δομές που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία και από τις δομές που υποστηρίζουν τα ανήλικα προσφυγόπουλα ή άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδας «Λάμψη» ενημερώθηκε για την πρόοδο του αιτήματος κατασκευής ξενώνα για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τους γονείς του στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας ότι αυτή η δομή είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του Νοσοκομείου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την ενημέρωσή του από τον πρόεδρο της «Λάμψης» Δημήτρη Σανδάλη, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει κρατική μέριμνα και χρηματοδότηση για την κατασκευή του ξενώνα στο νέο Παιδιατρικό νοσοκομείο, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη νοσηλεία παιδιών και για τη διαθεσιμότητα κλινών.

Τον κ. Φάμελλο συνόδευαν η σύζυγος του Τατιάνα Παπαδοπούλου, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, ο πρώην υπουργός Γιάννης Αμανατίδης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Κολοκυθάς και Γιώργος Ακριβόπουλος και στελέχη του κόμματος.