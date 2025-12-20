Φάμελλος στην αγορά της Θεσσαλονίκης: Να ανατρέψουμε την πολιτική που φθείρει τις ζωές μας

«Στην καθιερωμένη μας βόλτα, εδώ, στην αγορά της Θεσσαλονίκης, οι ευχές μας είναι δύο, για υγεία, ειρήνη και πρόοδο σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συναντάμε – και στους επαγγελματίες και στους καταναλωτές – αλλά και για μια καλύτερη χρονιά το 2026, γιατί έχουμε να λύσουμε δύο βασικά θέματα: Το εισόδημα, που είναι η χαμηλή καταναλωτική δύναμη και η ακρίβεια, η οποία μειώνει συνεχώς τους διαθέσιμους πόρους για κάθε νοικοκυριό», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε πως «ο κόσμος θέλει να ζήσει καλύτερα. Υπάρχει μια διάθεση χαράς, γιατί είναι οι γιορτές τέτοιες και νομίζω ότι αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες να διεκδικήσουν μια καλύτερη χρονιά. Η πολιτική, λοιπόν, πρέπει να δώσει απαντήσεις, γιατί η πολιτική είναι το αν έχεις τον γιατρό σου, τον δάσκαλό σου, αν έχεις εισόδημα και αν έχεις και προοπτική», όπως είπε.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει «τα νέα παιδιά της χώρας, να έχουν προοπτική. Και για να υπάρχει προοπτική, για να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει ουσία στην πολιτική, πρέπει να έχουμε μια προοδευτική Ελλάδα. Γι’ αυτό», υπογράμμισε, και εμείς κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα. Όπως είναι σήμερα όλη η κοινωνία μια αγκαλιά, γιατί είναι οι μέρες γιορτινές, να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, να ανατρέψουμε μια πολιτική που φθείρει τις ζωές μας, να φέρουμε μια μεγάλη χαρά και μια προοδευτική Ελλάδα με μια δυνατή, ενιαία προοδευτική παράταξη».

Για τα αγροτικά μπλόκα

«Οι ημέρες, οι οποίες για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες δίνουν χαρά – και για όλο τον κόσμο – συνδυάζονται με την αγωνία των ανθρώπων της υπαίθρου, οι οποίοι είναι καθολικά πλέον, σε όλη την Ελλάδα, σε μπλόκα και σε κινητοποιήσεις γιατί δεν έχουν αύριο», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σημείωσε πως «είναι προφανές μέχρι σήμερα ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες, διότι εδώ και αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, δεν δίνει απαντήσεις και προσπαθεί με διάφορα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα να εκτονώσει τις κινητοποιήσεις».

«Όμως οι φετινές κινητοποιήσεις έχουν μια ποιοτική διαφορά», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας πως «έχουν όλη την κοινωνία μαζί. Και οι πολίτες υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει μια λύση στην περιφέρεια, για να έχουμε ζωή στα χωριά μας. Δεν είναι μόνο το αγροτικό εισόδημα – που είναι και το αγροτικό εισόδημα – αλλά είναι και το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς που απειλεί την κτηνοτροφία και τα προϊόντα της χώρας και είναι και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε χαρακτηριστικά πως «έχουν πέσει οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ και κλέψανε ένα δισ. ευρώ. Χρειάζονται απαντήσεις και οι αγρότες και όλοι οι πολίτες. Η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Γιατί; Γιατί έχει ευθύνη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα: Θα καλύπτει για πάντα η κυβέρνηση τους υπουργούς και τις ευθύνες της ή θα αφήσει χώρο να υπάρχει μια καλύτερη πατρίδα; Την απάντηση θα τη δώσουν οι πολίτες. Οι αγρότες δίνουν το στίγμα πάντως, χρειάζονται ανατρεπτικές αλλαγές».

Για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις

Κληθείς να σχολιάσει τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «κάποιοι βλέπουν και σταθεροποίηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση, ότι κάνουμε πολιτική για τα ποσοστά των κομμάτων και για τις καρέκλες των βουλευτών. Είναι λάθος αυτό. Πολιτική είναι να αλλάζεις τη ζωή των ανθρώπων».

«Εδώ λοιπόν τώρα, εφόσον βλέπουμε ότι κινδυνεύει η κοινωνία, η οικονομία, η ύπαιθρος, ακόμα και γεωπολιτικά περιορίζεται η ισχύς της χώρας, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει άμεση πολιτική αλλαγή. Η πρόταση για τις εκλογές, έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας, όχι με το συμφέρον των ποσοστών ή των κομμάτων», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «η διαδικασία των εκλογών πιστεύουμε ότι θα είναι και μια καταλυτική διαδικασία μεγάλων ρήξεων, γιατί τότε οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν προς τα πού θα πάμε», ενώ προσέθεσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος και με πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα, αλλά και με πρόταση. Να συνεργαστούμε τώρα όλοι οι προοδευτικοί χώροι. Όχι απλά για να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, όχι για να φύγει η δεξιά. Για να έχουμε μια προοδευτική πολιτική στην Ελλάδα».

Για τη διαγραφή Παππά

Σχολιάζοντας, τέλος, τη διαγραφή του Νίκου Παππά, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως «η συμπεριφορά και η στάση του Νίκου Παππά ήταν απαράδεκτη, ασύμβατη με τις αξίες, με τα ιδανικά, με τον τρόπο διαχείρισης και προβολής των αξιών μας. Είναι απαράδεκτη προφανώς η χρήση βίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε την παραμικρή ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες στάσεις. Ήταν άμεση η επιλογή για να μην είναι μέλος της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ταυτόχρονα το αίτημα μου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας να διαγραφεί. Η άμεση απάντηση του ΣΥΡΙΖ αποδεικνύει ότι πέρα από ένα σοβαρό και οργανωμένο κόμμα, είναι ένα κόμμα το οποίο σέβεται τις αξίες και σέβεται την πολιτική».