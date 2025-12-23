Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί – Κύριε Μητσοτάκη σοβαρευτείτε

Νέα παρέμβαση με αιχμές κατά του πρωθυπουργού αφήνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τον για αδιάλλακτη στάση απέναντι στους αγρότες. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν κλειστοί οι δρόμοι», αποδίδοντάς του επιλογή που τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει ότι η κυβερνητική στάση εκδηλώνεται τη στιγμή που οι αγρότες, με τις αποφάσεις τους, δείχνουν πρόθεση αποκλιμάκωσης, προχωρώντας στο άνοιγμα των μπλόκων και στη λειτουργία των εθνικών οδών ενόψει των γιορτών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνεται ευθέως στον πρωθυπουργό με τη φράση: «Επιτέλους κ. Μητσοτάκη, σοβαρευτείτε!».

Η ανάρτηση:

Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!