Τι λέει ο κανόνας 90/90/1 και πως εκτοξεύει την παραγωγικότητα;

Όλοι έχουμε εκείνον τον έναν μεγάλο στόχο — το side project που ονειρευόμαστε να ξεκινήσουμε ή το online course που όλο λέμε ότι θα ολοκληρώσουμε. Κι όμως, κάπου ανάμεσα σε emails, meetings και ατελείωτο doomscrolling, το αφήνουμε συνεχώς για «αύριο». Εκεί ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι ο κανόνας 90/90/1, που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα.

Τι είναι ο κανόνας 90/90/1;

Ο κανόνας 90/90/1 αναπτύχθηκε από τον συγγραφέα Robin Sharma, o οποίος προτείνει να αφιερώνετε τα πρώτα 90 λεπτά της ημέρας αποκλειστικά σε αυτόν τον έναν στόχο — για 90 συνεχόμενες ημέρες.

Πώς λειτουργεί:

Η επιστήμη πίσω από τον κανόνα

Ο κανόνας 90/90/1 βασίζεται σε μια σειρά από γνωστικές και ψυχολογικές αρχές, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Δημιουργία συνήθειας : Έρευνες δείχνουν ότι όταν επιμένετε σε μια νέα συμπεριφορά —ιδιαίτερα όταν εντάσσεται στη πρωινή σας ρουτίνα— αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να μετατραπεί σε σταθερή, μακροχρόνια συνήθεια.

Πώς να τον εφαρμόσετε για ενισχυμένη παραγωγικότητα

Ακολουθούν μερικά βήματα που θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε τον κανόνα 90/90/1 και να δείτε την παραγωγικότητα σας να αυξάνεται σημαντικά:

Επιλέξτε τον στόχο σας : Διαλέξτε ένα ουσιαστικό project ή στόχο που θέλετε πραγματικά να ολοκληρώσετε — κάτι που αναβάλλετε καιρό, αλλά ξέρετε ότι θέλετε να το τελειώσετε.

: Διαλέξτε ένα ουσιαστικό project ή στόχο που θέλετε πραγματικά να ολοκληρώσετε — κάτι που αναβάλλετε καιρό, αλλά ξέρετε ότι θέλετε να το τελειώσετε. «Δεσμεύεστε» χρόνο το πρωί: Δεσμεύστε τα πρώτα 90 λεπτά της ημέρας σας, όταν είστε πιο συγκεντρωμένοι. Ενημερώστε τους γύρω σας ότι εκείνη την ώρα δεν θα είστε διαθέσιμοι.

Δεσμεύστε τα πρώτα 90 λεπτά της ημέρας σας, όταν είστε πιο συγκεντρωμένοι. Ενημερώστε τους γύρω σας ότι εκείνη την ώρα δεν θα είστε διαθέσιμοι. Απομακρύνετε τους αντιπερισπασμούς : Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που επιτρέπει τη βαθιά συγκέντρωση. Βάλτε σε σίγαση τις ειδοποιήσεις, το κινητό στο αθόρυβο και κλείστε όσα tabs δεν χρειάζεστε.

: Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που επιτρέπει τη βαθιά συγκέντρωση. Βάλτε σε σίγαση τις ειδοποιήσεις, το κινητό στο αθόρυβο και κλείστε όσα tabs δεν χρειάζεστε. Σχεδιάστε τη συνεδρία σας : Στην αρχή κάθε 90λεπτης περιόδου, σημειώστε γρήγορα τι θα δουλέψετε. Έτσι αποφεύγετε να χάνετε χρόνο αποφασίζοντας τι να κάνετε.

: Στην αρχή κάθε 90λεπτης περιόδου, σημειώστε γρήγορα τι θα δουλέψετε. Έτσι αποφεύγετε να χάνετε χρόνο αποφασίζοντας τι να κάνετε. Αφοσιωθείτε πλήρως : Προσπαθήστε να μην παρεκκλίνετε από το πλάνο σας και να μην αφήνετε αντιπερισπασμούς να σας αποσπάσουν.

: Προσπαθήστε να μην παρεκκλίνετε από το πλάνο σας και να μην αφήνετε αντιπερισπασμούς να σας αποσπάσουν. Μείνετε συνεπείς : Κάντε το καθημερινή συνήθεια για τις επόμενες 90 ημέρες. Θα εκπλαγείτε με το πόση πρόοδο μπορείτε να κάνετε.

: Κάντε το καθημερινή συνήθεια για τις επόμενες 90 ημέρες. Θα εκπλαγείτε με το πόση πρόοδο μπορείτε να κάνετε. Εντάξτε το στη ρουτίνα σας : Θα μπορούσατε να συνδυάσετε αυτή τη συνήθεια με κάτι που ήδη κάνετε κάθε πρωί. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινάτε αμέσως μετά το πρωινό σας.

: Θα μπορούσατε να συνδυάσετε αυτή τη συνήθεια με κάτι που ήδη κάνετε κάθε πρωί. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινάτε αμέσως μετά το πρωινό σας. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας : Κρατήστε αρχείο και σημειώστε την πρόοδο που κάνετε. Αυτό ενισχύει το κίνητρο και σας επιτρέπει να βλέπετε απτά αποτελέσματα.

: Κρατήστε αρχείο και σημειώστε την πρόοδο που κάνετε. Αυτό ενισχύει το κίνητρο και σας επιτρέπει να βλέπετε απτά αποτελέσματα. Να είστε επιεικείς με τον εαυτό σας: Θυμηθείτε να δείχνετε κατανόηση. Αν χάσετε μια συνεδρία, δεν πειράζει. Αν μια μέρα καταφέρετε μόνο 40 λεπτά αντί για 90, κι αυτό είναι εντάξει. Υπάρχουν τρόποι να καλύψετε ό,τι χάσατε. Θυμηθείτε η πρόοδος δεν αφορά την τελειότητα — αφορά τη δέσμευση να συνεχίζετε να προχωράτε.

* Πηγή: Vita