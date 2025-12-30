Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μην το κρατάς μέσα σου: Το βρίσιμο μπορεί να σου «φτιάξει» τη συγκέντρωση και τη παραγωγικότητα;
Μαθήματα «γαλλικών» 30 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Μην το κρατάς μέσα σου: Το βρίσιμο μπορεί να σου «φτιάξει» τη συγκέντρωση και τη παραγωγικότητα;

Μπορεί το ξέσπασμα και το βρίσιμο να ενισχύσει τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητά σου; Αυτό δείχνει μια νέα επιστημονική μελέτη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Ξεχάστε τον ακριβό εξοπλισμό ή τα περίπλοκα προγράμματα προπόνησης. Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας πιο… άμεσος τρόπος να δώσετε ένα μικρό boost στην απόδοσή σας: το βρίσιμο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η επανάληψη μιας βρισιάς κατά τη διάρκεια σύντομης, έντονης φυσικής δραστηριότητας, μπορεί να βοηθήσει κάποιον να συνεχίσει την προσπάθεια για λίγο παραπάνω — κυριολεκτικά μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο American Psychologist, ρίχνει φως στο γιατί η βωμολοχία φαίνεται να απελευθερώνει «κρυμμένα» φυσικά αποθέματα του σώματος. Οι ερευνητές προτείνουν ότι ο μηχανισμός σχετίζεται με κάτι που ονομάζουν «state disinhibition» — μια προσωρινή χαλάρωση των ψυχολογικών φραγμών που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εμποδίζουν κάποιον να δώσει το απόλυτο 100%.

Timing και στο βρίσιμο

Ο επικεφαλής συγγραφέας Richard Stephens από το Keele University στην Αγγλία έχει αφιερώσει πάνω από δέκα χρόνια στη μελέτη της βωμολοχίας. Η πιο πρόσφατη μελέτη του, σε συνεργασία με ερευνητές από Ευρώπη και Αμερική, δείχνει ότι το φαινόμενο φαίνεται να στηρίζεται σε έναν συνδυασμό τριών ψυχολογικών παραγόντων: αυξημένη συγκέντρωση, ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και μια κατάσταση «ροής» όπου οι ενοχλητικές σκέψεις υποχωρούν.

Μια καλά συγχρονισμένη βρισιά μπορεί να βοηθήσει έναν powerlifter να βγάλει άλλη μία επανάληψη ή έναν ασθενή στη φυσικοθεραπεία να ξεπεράσει τη νοητική διστακτικότητα που συχνά ακολουθεί έναν τραυματισμό. Αν αυτό το αποτέλεσμα εμφανίζεται και σε δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας —όπως το τρέξιμο μαραθωνίου— παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Πώς μετρήθηκε βρίσιμο και δύναμη

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν δύο πειράματα με συνολικά 182 ενήλικες συμμετέχοντες, κυρίως από πανεπιστημιούπολη στην Αγγλία. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 18 έως 65 ετών, ενώ αποκλείστηκαν όσοι είχαν προβλήματα υγείας που θα τους εμπόδιζαν να καταβάλουν πλήρη προσπάθεια.

Κάθε συμμετέχων εκτέλεσε μια άσκηση chair push‑up: καθισμένος σε μια σταθερή καρέκλα, τοποθετούσε τα χέρια κάτω από τους μηρούς σε γωνία 45 μοιρών με τα δάχτυλα στραμμένα προς τα μέσα και στη συνέχεια σήκωνε τα πόδια, τεντώνοντας τα χέρια ώστε να στηρίζει ολόκληρο το βάρος του σώματος για όσο περισσότερο μπορούσε. Υπήρχε όριο ασφαλείας 60 δευτερολέπτων. Η άσκηση απαιτεί συνεχή μυϊκή προσπάθεια και γίνεται ολοένα και πιο άβολη όσο περνά ο χρόνος.

Κάθε άτομο έκανε την άσκηση δύο φορές, σε τυχαία σειρά. Στη μία δοκιμή, οι συμμετέχοντες επαναλάμβαναν μια βρισιά της επιλογής τους κάθε δύο δευτερόλεπτα, σε κανονική ένταση. Στην άλλη δοκιμή, επαναλάμβαναν μια ουδέτερη λέξη, που θα χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν ένα τραπέζι. Όλες οι συνεδρίες έγιναν μέσω βιντεοκλήσης, με τους ερευνητές να ακολουθούν τυποποιημένο πρωτόκολλο. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν ψυχολογικές καταστάσεις όπως η κατάσταση της ροής, χιούμορ, απόσπαση προσοχής και αυτοπεποίθηση.

Ενισχυμένη απόδοση

Και τα δύο πειράματα επιβεβαίωσαν τη σύνδεση ανάμεσα στο βρίσιμο και τη σωματική απόδοση. Στο πρώτο, με 88 συμμετέχοντες, ο μέσος χρόνος διατήρησης της θέσης έφτασε τα 26,92 δευτερόλεπτα όταν οι συμμετέχοντες έβριζαν, σε σύγκριση με 24,19 δευτερόλεπτα όταν επαναλάμβαναν μια ουδέτερη λέξη. Το δεύτερο πείραμα, με 94 άτομα, έδωσε σχεδόν ίδια αποτελέσματα: 26,97 δευτερόλεπτα με βρίσιμο έναντι 24,55 χωρίς. Αυτά τα λίγα επιπλέον δευτερόλεπτα μπορεί να φαίνονται αμελητέα, αλλά στον αθλητισμό ή στη φυσικοθεραπεία, τέτοιες μικρές διαφορές συχνά καθορίζουν την επιτυχία.

Οι ψυχολογικές μετρήσεις επιβεβαίωσαν τα ευρήματα. Όσοι έβριζαν ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ροής — η νοητική κατάσταση όπου όλα, εκτός από το άμεσο καθήκον, «ξεθωριάζουν». Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης, ότι το βρίσιμο τους αποσπούσε από σκέψεις γύρω από την ενόχληση ή την κόπωση, ουσιαστικά διακόπτοντας τον νοητικό μονόλογο που συχνά εμποδίζει τη μέγιστη προσπάθεια. Οι θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις ήταν επίσης εντονότερες στις δοκιμές με βρίσιμο, και πολλοί βρήκαν την εμπειρία πιο αστεία — αν και το χιούμορ από μόνο του δεν εξηγούσε την αύξηση της απόδοσης.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

inWellness
inTown
Plus
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα
Ελλάδα 30.12.25

Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα

Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, γιατί απλοποιούνται μεταβιβάσεις, αλλά και οι έλεγχοι στις αγροτικές επιδοτήσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Προκόπης Γιόγιακας
Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι
Ελλάδα 30.12.25

Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι

Τι λένε τα στοιχεία και πόση αλήθεια για τη νεανική παραβατικότητα κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Νομικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ανεξάρτητες Αρχές προειδοποιούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Γιώργος Σχοινάς
Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα
Tout est politique 30.12.25

Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα

Το στυλ μπορεί να γοητεύει, αλλά δεν αθωώνει. Η περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό δείχνει πώς μια αισθητική που ταυτίστηκε με την απελευθέρωση του σώματος μπορεί να συνυπάρχει με πολιτικές θέσεις βαθιά συντηρητικές — και γιατί αυτή η αντίφαση δεν είναι ούτε ουδέτερη ούτε ακίνδυνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Ελ Σαλβαδόρ 30.12.25

«Ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» δεν αποκλείει «θητεία» για άλλα 10 χρόνια

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Σύνταξη
Ισημερινός: Ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Κόκκινη ειδοποίηση» 30.12.25

Βαρόνος ναρκωτικών στον Ισημερινό συνελήφθη στα ΗΑΕ

Βαρόνος ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης «Καταδρομείς των Συνόρων», συνελήφθη στα ΗΑΕ και «πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Δικαίωμα του Ισραήλ να την αναγνωρίσει, λένε οι ΗΠΑ στο ΣΑ το ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 30.12.25

ΗΠΑ: Δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν στο ΣΑ του ΟΗΕ το δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, επισημαίνοντας πάντως ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική» ως προς το επίμαχο θέμα.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Κατά της αναγνώρισής της η Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ
Εκτακτη συνεδρίαση 30.12.25

Η θέση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Ελλάδα διατύπωσε τη θέση της για τη Σομαλιλάνδη στο ΣΑ του ΟΗΕ, που συζήτησε την αναγνώρισή της από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας την Ενότητα, την Κυριαρχία και την Εδαφική Ακεραιότητα της Σομαλίας.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου σε διεθνή ύδατα
Ειρηνικός Ωκεανός 30.12.25

2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ακόμη πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, επειδή έκριναν ότι πρόκειται για «ναρκωτρομοκράτες».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
«Μια πραγματικότητα» 30.12.25

Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του για τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Κυβερνητική απόφαση 30.12.25

Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία

Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
Σεργκέι Λαβρόφ 30.12.25

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη, αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
Λευκός Οίκος 30.12.25

Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»

Ο Τραμπ, μονοπωλώντας της συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή. Ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα «αν έχουν την ευκαιρία»

Σύνταξη
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία

Η Ένωση Φιλάθλων της Εσπανιόλ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που θα έχει τον Ζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια της

Βάιος Μπαλάφας
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
Ποδόσφαιρο 29.12.25

ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται

Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, αφού ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και απομένει μόνο η ανακοίνωση της μεταγραφής του, η οποία αναμένεται την Τρίτη (30/12).

Σύνταξη
Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)

«Τρελαίνει» κόσμο ο Ελ Κααμπί! Μετά το γκολ με ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε ξανά γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με 3-0 επί της Ζάμπια,

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο