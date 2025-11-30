newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Διεθνής Οικονομία 30 Νοεμβρίου 2025 | 13:17

ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Spotlight

Οι ανισότητες στη στέγαση διευρύνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι τιμές, τα ενοίκια και το συνολικό κόστος κατοικίας επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά, με τις διαφορές μεταξύ χωρών και περιφερειών να γίνονται εντονότερες.

Μεγάλες διαφορές εντοπίζονται σε επιμέρους πτυχές της στέγασης – μέγεθος, είδος και ποιότητα κατοικιών, ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση

Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη πίεση που ασκείται κυρίως στα νοικοκυριά των πόλεων και, ιδίως, στα ευάλωτα. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν εν αναμονή του ευρωπαϊκού σχεδίου για προσιτή κατοικία, «η κρίση έχει φτάσει σε σημείο όπου άνθρωποι με φυσιολογικές δουλειές και εισοδήματα δεν μπορούν πλέον να ζουν σε πολλές πόλεις διότι είναι υπερβολικά ακριβό».

Πέρα από τη διαρκή άνοδο των τιμών των ακινήτων στην Ευρώπη, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλες διαφορές σε επιμέρους πτυχές της στέγασης – το μέγεθος, το είδος και την ποιότητα των κατοικιών καθώς και το αν είναι κάποιος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής. Επίσης, καταγράφεται απόκλιση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην εξέλιξη των τιμών αγοράς και ενοικίων.

Στέγαση: Τύποι ακινήτων

Η κατανομή του πληθυσμού ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το 2024, το 68% του πληθυσμού ήταν ιδιοκτήτες της κατοικίας τους, ενώ το 32% ζούσε σε ενοίκιο.

Τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης καταγράφει η Ρουμανία (94%), η Σλοβακία (93%), η Ουγγαρία (92%) και η Κροατία (91%). Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως δείχνει το αντίστοιχο γράφημα.  Η ιδιοκατοίκηση ήταν πιο συχνή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Γερμανία όπου το ενοίκιο ήταν πιο συνηθισμένο (53%). Ακολουθούν η Αυστρία (46%) και η Δανία (39%).

Διαφορές καταγράφονται και ανά τύπο κατοικίας (π.χ. μονοκατοικία ή διαμέρισμα). Σε μονοκατοικία ζουν περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους. Επίσης, παρατηρούνται αποκλίσεις ανάλογα με το αν κάποιος ζει σε πόλη, κωμόπολη/προάστιο ή αγροτική περιοχή.

Στην ΕΕ το 2024, το 51% του πληθυσμού ζούσε σε μονοκατοικία, ενώ το 48% σε διαμέρισμα. Το 1% αναφέρεται σε άλλες μορφές στέγασης, όπως πλωτές κατοικίες ή αυτοκινούμενα οχήματα. Η διαβίωση σε μονοκατοικίες ήταν πιο συχνή στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ. Η Ιρλανδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που ζούσε σε μονοκατοικία (90%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία και το Βέλγιο (αμφότερες 77%) καθώς και την Κροατία (76%).

Τα υψηλότερα ποσοστά διαβίωσης σε διαμερίσματα καταγράφηκαν στην Ισπανία (65%), τη Λετονία (64%) και τη Μάλτα (63%). Στις πόλεις, το 73% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε διαμέρισμα και το 27% σε μονοκατοικία. Στις κωμοπόλεις και τα προάστια, τα ποσοστά ήταν 57% σε μονοκατοικία και 43% σε διαμέρισμα, ενώ στις αγροτικές περιοχές το 83% του πληθυσμού ζούσε σε μονοκατοικία και μόνο το 16% σε διαμέρισμα.

Μέγεθος κατοικίας

Το μέγεθος της κατοικίας μπορεί να μετρηθεί ως ο μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο: Το 2024 στην ΕΕ αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 1,7 δωμάτια/άτομο. Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στη Μάλτα (2,2) και ακολουθούν το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία (2,1).

Στον αντίποδα, βρίσκονταν η Σλοβακία και η Ρουμανία (1,1), καθώς και η Πολωνία και η Λετονία (1,2).


Ένας άλλος δείκτης είναι ο αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό. Το 2024 στην ΕΕ υπήρχαν κατά μέσο όρο 2,3 άτομα ανά νοικοκυριό. Ο αριθμός αυτός κυμαινόταν από 3,1 στη Σλοβακία, 2,9 στην Πολωνία, 2,7 στην Κροατία και την Ιρλανδία, έως 2 στη Γερμανία, τη Δανία και τη Σουηδία, και 1,9 άτομα στη Φινλανδία και τη Λιθουανία.

Ποιότητα κατοικίας

Περίπου το 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε σπίτι με περισσότερα άτομα από αυτά που αντιστοιχούν στη χωρητικότητά του. Το 2024, το 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζούσε σε τέτοια κατοικία, μειωμένο από 19% που είχε καταγραφεί το 2010.

Το 2024, τα υψηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού στην κατοικία καταγράφηκαν στη Ρουμανία (41%), τη Λετονία (39%) και τη Βουλγαρία (34%), ενώ τα χαμηλότερα στην Κύπρο (2%), στη Μάλτα (4%) και στην Ολλανδία (5%).

Στον αντίποδα, βρίσκεται ένα 33% στην ΕΕ (σχετικά σταθερό από το 2010) που κατοικεί σε υπερβολικά μεγάλο σπίτι για τις ανάγκες του νοικοκυριού. Κλασική αιτία «υποκατοίκησης» είναι όταν παραμένουν σε μια οικία οι ηλικιωμένοι ενώ τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν.

Το 2024, τα υψηλότερα ποσοστά αυτής της κατηγορίας καταγράφηκαν στην Κύπρο (70%), την Ιρλανδία (67%) και τη Μάλτα (64%), ενώ τα χαμηλότερα στη Ρουμανία (7%), τη Λετονία (10%) και την Ελλάδα (13%).

Διακρίσεις στην εύρεση σπιτιού

Προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία για το ποσοστό των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι υφίστανται διακρίσεις όταν αναζητούν κατοικία. Το 2024, σχεδόν 6% όσων αναζητούσαν σπίτι τα τελευταία πέντε χρόνια ανέφεραν ότι ένιωσαν τουλάχιστον μία φορά να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο.

Η Ισπανία και η Σλοβενία (αμφότερες 9%) κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό, ενώ η Κροατία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Ρουμανία (όλες κάτω από 1%) τα χαμηλότερα. Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό όσων ένιωσαν διακρίσεις ήταν διπλάσιο για όσους βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας (10%) σε σύγκριση με όσους δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο (5%).

Εκτός από τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Κροατία και τη Λιθουανία, σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι υφίστανται διακρίσεις είναι υψηλότερο στην κατηγορία «σε κίνδυνο φτώχειας». Οι μεγαλύτερες διαφορές σημειώθηκαν στην Κύπρο (17% έναντι 2%), στο Βέλγιο (17% έναντι 6%) και στην Τσεχία (11% έναντι 2%).

Είναι προσιτή η στέγαση;

Με τις τιμές κατοικιών και τα ενοίκια να αυξάνονται, το κόστος στέγασης μπορεί να αποτελεί σημαντικό βάρος, το οποίο θεωρείται υπερβολικό όταν υπερβαίνει το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στην ΕΕ το 2024, σχεδόν 10% του πληθυσμού στις πόλεις ζούσε σε τέτοιο νοικοκυριό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις αγροτικές περιοχές ήταν 6%. Τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού βάρους κόστους στέγασης στις πόλεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (29%) και τη Δανία (23%), ενώ τα χαμηλότερα στην Κύπρο και την Κροατία (αμφότερες 3%). Στις αγροτικές περιοχές, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (28%) και τη Γερμανία (11%), ενώ το χαμηλότερο στην Κύπρο (1%).

Ο εν λόγω δείκτης ήταν υψηλότερος στις πόλεις από ό,τι στις αγροτικές περιοχές σε 23 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στη Δανία και στη Λιθουανία.

Κατά μέσο όρο το 2024, τα νοικοκυριά στην ΕΕ δαπανούσαν το 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Το ποσοστό αυτό διέφερε μεταξύ των χωρών της ΕΕ: τα υψηλότερα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (36%), τη Δανία (26%), τη Σουηδία και τη Γερμανία (αμφότερες 25%), ενώ το χαμηλότερο στην Κύπρο (11%).

Για όσους διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος – μπορούν να θεωρηθούν σε κίνδυνο φτώχειας – το ποσοστό του κόστους στέγασης στο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 37% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Αντίθετα, για όσους διαθέτουν εισόδημα άνω του 60% του διάμεσου εισοδήματος, το ποσοστό ήταν 16%.

Τα στοιχεία της Eurostat αναφέρονται και στον κατασκευαστικό τομέα. Ενδεικτικά, το 2024 η συμβολή του στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 5,5%, με τα υψηλότερα ποσοστά σε Ρουμανία (8,8%), Σλοβακία (8,6%) και Κροατία (7,7%) και τα χαμηλότερα σε Ελλάδα (2,2%), Ιρλανδία (2,7%) και Μάλτα (3,8%). Οι επενδύσεις στη στέγαση έφτασαν το 5,3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Κύπρο (8,0%) και τα χαμηλότερα στην Ελλάδα (2,6%), στη Λετονία (2,5%) και στην Πολωνία (2,2%).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο
Σοκαριστικά βίντεο 30.11.25

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο

Αν είσαι ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» παίρνεις επιδοτήσεις, αν είσαι αγρότης που παλεύεις για το δίκιο σου τρως ξύλο από τα ΜΑΤ που στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»

Ο προπονητής της Λιντς εξαπέλυσε τα… βέλη του στον Ντοναρούμα, καθώς τον κατηγόρησε πως προσποιήθηκε ότι είναι τραυματίας για δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα και να πάρει τη νίκη εν τέλει η Μάντσεστερ Σίτι στον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου
Στην Κρήτη 30.11.25

Η Κανέλα δεν θα ξεχαστεί ποτέ - Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί θεωρούσαν την σκυλίτσα Κανέλα κομμάτι της καθημερινότητας τους και ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»
Νέο σκάνδαλο; 30.11.25

Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering έδινε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση φοιτητών, μόνο που αυτοί... έλειπαν λόγω κορονοϊού - Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Σύνταξη
Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts
Πράξη αγάπης 30.11.25

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts

Η Νένε Τσέρι, η Σελέστ, η Ναντίν Σαχ, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Μπράιαν Ίνο συμμετέχουν στον αγώνα για το Νο1 των Χριστουγέννων με ένα φιλανθρωπικό single για την Παλαιστίνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 30.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 64,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση., Πάνω από το 50% θέλει πολιτική αλλαγή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό έχει λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ένα 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς στις κινητοποιήσεις – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική
Ένταση 30.11.25 Upd: 15:09

Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς στις κινητοποιήσεις – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική

Ένταση και χημικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια - Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας - Μία προσαγωγή αγρότη

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ανάρτηση Τσατραφύλια 30.11.25

«Έρχεται νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων» - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο