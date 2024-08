Εννέα παιδιά και δύο ενήλικες εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικών σε πισίνα

Εννέα παιδιά και δύο ενήλικες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικών σε πισίνα αθλητικού κέντρου στη Βρετανία.

Ειδικότερα, παιδιά και νέοι κολυμπούσαν στο αθλητικό κέντρο «Everyone Active» στο Vale Farm στο Sudbury, όταν σήμανε ο συναγερμός.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το κέντρο, ενώ το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν αποκλείσει το σημείο.

Leisure centre in #Sudbury evacuated due to chemical leak. Nine children hospitalised. pic.twitter.com/u7TEnX0AWZ

— Harrow Online (@harrowonline) August 29, 2024