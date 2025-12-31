Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε χθες Τρίτη στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ενα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν, το οποίο μετέφερε υγρό θείο, τυλίχθηκε στις φλόγες

#UPDATE The shelter-in-place order has been lifted for the City of Trenton, and residents can turn their heaters back on. @AaronDSpectrum has more details about the CSX train derailment. https://t.co/lEB0syFwyF pic.twitter.com/E4zPgsI1fS — Spectrum News 1 Kentucky (@SpectrumNews1KY) December 30, 2025

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια κοινότητα περίπου 350 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

#WATCH: Aerial footage shows multiple vehicles damaged after 31 car CSX train derailment in Trenton Kentucky pic.twitter.com/MgzTjIvj9m — Intel Net (@IntelNet) December 30, 2025

Ενα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν – το οποίο μετέφερε υγρό θείο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε λιπάσματα – τυλίχθηκε στις φλόγες.

#BreakingNews A shelter-in-place is in effect as hazmat crews respond to a train derailment in Todd County, Kentucky. WEKT News Edge reports nearly 20 cars carrying molten sulfur derailed, closing U.S. 41 between Pembroke and Trenton. pic.twitter.com/vbzq2fGKgQ — ContingencyTraining (@WhatContingency) December 30, 2025

«Κλείστε τα παράθυρα»

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους.

Derailed train in Kentucky causes a chemical leak and sparks a fire https://t.co/V2ozKXHbRo pic.twitter.com/aulK7eXG64 — The Independent (@Independent) December 30, 2025

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως, ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ