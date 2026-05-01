Από αγώνα στην Ελλάδα ξεκινά τη σεζόν του ανοιχτού στίβου ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου

Με σπουδαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεξαχθούν τα φετινά Βεργώτεια, το Σάββατο 16 Μαΐου στο ανακαινισμένο στάδιο του Αργοστολίου, «Ανδρέας Βεργωτής». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες.

Ξεωχρίζει, ασφαλώς, η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει και το ρεκόρ αγώνων με 8.36 από το 2022. Ο Ολυμπιονίκης του μήκους θα πάρει μια πρώτη γεύση από αγώνες σε ανοιχτό στίβο το 2026, πριν ξεκινήσει την περιοδεία του στους αγώνες της σειράς Diamond League.

Δεδομένη είναι η συμμετοχή του και στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης «Κ. Μπαγκλατζής», στο διεθνές μίτινγκ «Δρόμεια», το οποίο εντάσσεται στο World Athletics Continental Tour στην κατηγορία Silver και έχει καθιερωθεί στο παγκόσμιο στερέωμα του κλασικού αθλητισμού.

Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιονίκη είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπέρμπιγχαμ από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου.

Στα Βεργώτεια, πλην του Τεντόγλου, μαγνήτες για τους ντόπιους φιλάθλους θα είναι δύο δικά τους παιδιά που ξεχώρισαν στον κλειστό στίβο, ο Χάρης Αλιβιζάτος (ύψος) και η Αποστολία Αντωνάτου (100 μ.).

Μετέχουν επίσης κορυφαία μέλη των εθνικών ομάδων στα σπριντ και τα εμπόδια, όπως η Ραφαέλα Σπανουδάκη και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (100 και 200 μ.), η Σοφία Ιωσηφίδου (100 μ. εμπόδια) και ο Λάμπρος Βολίκας (100 μ.). Παρούσα και η Σπυριδούλα Καρύδη στο μήκος.