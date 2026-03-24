Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου πήγε με αρκετές προσδοκίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2026, για επιστροφή στο βάθρο, ωστόσο, δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά.

Ηταν ο τρίτος συνεχόμενος μεγάλος διεθνής αγώνας που δεν καταφέρνει να κατακτήσει κάποιο μετάλλιο, μετά το αντίστοιχο Παγκόσμιο κλειστού του 2025 όπου ήταν 5ος με 8,14 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ίδιας χρονιάς στον ανοιχτό στίβο στο Τόκιο, όπου περιορίστηκε στην 11η θέση με 7,83.

Όπως ήταν επόμενο, η 6η θέση προκάλεσε αίσθηση καθώς ο Τεντόγλου μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες επιτυχίες και σταθερή παρουσία στο βάθρο από το 2018 και μετά, με αποκορύφωμα τα δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια γράφοντας μοναδική ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.

Όταν λοιπόν ένας πρωταθλητής αυτού του επιπέδου μένει εκτός μεταλλίων, το ερώτημα «τι φταίει;» είναι αναπόφευκτο, αλλά η απάντηση δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, ούτε μπορεί να δοθεί με ευκολία. Ακόμα και ο ίδιος μετά τον αγώνα, δεν ήταν σίγουρος για το τι έφταιξε. «“Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημά μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές κι ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω. Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά. Στο τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο το άλμα δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε”, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ.

H απόσταση από την βαλβίδα

Το γεγονός ότι ήταν σε καλή κατάσταση, φάνηκε και από τις επιδόσεις του πριν ταξιδέψει στην πόλη της Πολωνίας, καθώς είχε κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του στον κλειστό στίβο. Για πρώτη φορά πριν από το μεγάλο στόχο του Παγκοσμίου είχε σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις πάνω από τα 8.20, ενώ στη «χειρότερή» του εμφάνιση πέτυχε 8.14! Πήγε μάλιστα στον αγώνα με ένα 8,27 στα πόδια, επίδοση ικανή να τον έφερνε κοντά στο βάθρο, εάν την επαναλάμβανε.

Όλα αυτά βέβαια δεν φάνηκαν στο Τόρουν, αλλά είναι γεγονός ότι τα άλματα του ήταν καλά. Τα περισσότερα θα ήταν κοντά στα 8,30 αν ο Μίλτος έκανε το τελευταίο πάτημα πιο κοντά στη βαλβίδα. Η απόσταση, όμως, σε όλες τις προσπάθειες του ήταν μεγάλη για επίπεδο τέτοιας διοργάνωσης κι έτσι δεν κατάφερε να φτάσει πιο μακριά από τα 8,19 μέτρα. Αν λοιπόν είχε καταφέρει να… μαζέψει αυτή τη διαφορά, κι έφτανε στα 8,30, θα ήταν σαφέστατα εντός μεταλλίων, καθώς ο 3ος, ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ πήρε το χάλκινο με 8,31.

Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει

Επίσης, αυτό που πλέον έχει αλλάξει στο μήκος είναι ότι ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί σημαντικά, με αρκετούς αθλητές να μπορούν να βγάλουν εύκολα άλματα πάνω από τα 8,30. Ο 21χρονος Σαραμπογιούκοβ έκανε πριν από λίγο καιρό 8.46 που είναι φυσικά ατομικό ρεκόρ, ενώ και ο συνομήλικος του Ιταλός Φουρλάνι έχει καλύτερη επίδοση 8,39 που την έκανε πέρσι και την επανέλαβε και φέτος. Σε αυτούς εάν προστεθεί και ο Πορτογάλος Μπαλντέ που αναδείχθηκε με Παγκόσμιος Πρωταθλητής με 8,46, τότε είναι φανερό ότι ο Μίλτος έχει δίπλα του αθλητές που τον κοιτάζουν στα ίσια και είναι βασικοί διεκδικητές του βάθρου.

Αλλωστε μια 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν αποτελεί αποτυχία, αλλά ένδειξη του υψηλού επιπέδου στο οποίο συνεχίζει να βρίσκεται ο 28χρονος Ελληνας αθλητής. Ο Τεντόγλου παραμένει ο κορυφαίος άλτης στον κόσμο, βάσει της καλύτερης ατομικής του επίδοσης και με αποδεδειγμένη ικανότητα να επιστρέφει ακόμη πιο δυνατός.

Μαζί με τον προπονητή του, τον σπουδαίο Γιώργο Πομάσκι είναι σίγουρο ότι θα ζυγίσουν όλες τις καταστάσεις και θα βγάλουν το πιο χρήσιμο συμπέρασμα για τη συνέχεια. Και το ερώτημα από το «τι φταίει», θα μεταβληθεί σε «τι έρχεται μετά». Και αν κρίνουμε από το τεράστιο ταλέντο του, αυτό που θα έρθει μετά είναι δίχως αμφιβολία, η επιστροφή στην κορυφή!