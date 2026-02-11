sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Ρεκόρ για φέτος ο Τεντόγλου στο Βελιγράδι – Πρώτος στο μήκος ο Σαραμπογιούκοβ
Άλλα Αθλήματα 11 Φεβρουαρίου 2026, 21:53

Ρεκόρ για φέτος ο Τεντόγλου στο Βελιγράδι – Πρώτος στο μήκος ο Σαραμπογιούκοβ

Δυνατός αγώνας έγινε στο μήκος των ανδρών στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου, ναι ήρθε δεύτερος, κατάφερε να πετύχει φετινό ρεκόρ με άλμα στα 8,27 μέτρα.

Σύνταξη
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Ανεβάζει σιγά σιγά ρυθμούς ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος που αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών στην περσινή σεζόν κατάφερε να κάνει ρεκόρ για φέτος στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Συγκεκριμένα με καλύτερη επίδοση στα 8,27μ. κατέλαβε την 2η θέση, με πρώτο τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ που είχε εντυπωσιακό άλμα στα 8,45 μ.

Να σημειώσουμε πως Τεντόγλου με το 8,27 μ., κρατούσε για κάποια ώρα το ρεκόρ στη διοργάνωση. Από εκεί και Ο ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με 8,18 μ., πέτυχε 8,27 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, 8,21 μ. στην τρίτη, ήταν άκυρος στην τέταρτη και σημείωσε 8,21 μ. και 8,26 μ. στις δύο τελευταίες του προσπάθειες.

Ο 27χρονος προσπάθησε να απαντήσει στον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του, επικρατώντας με 8,45 μ. στο τελευταίο του άλμα. Νωρίτερα, ο 22χρονος είχε έγκυρα άλματα στα 8,23 μ., 8,26 μ. και 8,29 μ.

Ο Τεντόγλου σε κάθε του αγώνα δείχνει πως έχει και πάλι τη φρεσκάδα και τη δυναμική που του έλειψε την περσινή χρονιά και πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στο βάθρο των κορυφαίων διοργανώσεων, σε μια σεζόν με μεγάλο ενδιαφέρον για το αγώνισμα του μήκους. Τρίτος στο Βελιγράδι ήταν ο Τζαμαϊκανός Κάρει Μακλίντ με 8,22 μέτρα.

Σταθερότητα από την Σπανουδάκη

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς έτρεξε στο μίτινγκ του Βελιγραδίου τα 60 μ. σε 7.28. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έκανε μια στρωτή και γρήγορη κούρσα και, δίχως να σφίξει, κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη επίδοση στη σειρά της και να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος. Εκεί κατέλαβε την έβδομη θέση με 7.29, σε μία ακόμη σταθερή παρουσία στη σεζόν.

Η επίδοσή της ήταν κοντά στο φετινό της 7.25 και επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική της κατάσταση.

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
