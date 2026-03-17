Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για τον εξοπλισμό του φυσικοθεραπευτηρίου αγοράστηκαν στο σύνολο τους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ύστερα από αίτημα του ΣΕΓΑΣ και τα εγκαίνια έγιναν παρουσία των δύο Προέδρων, αλλά και πολλών Ολυμπιονικών, πρωταθλητών, προπονητών και παραγόντων.

Μιλώντας στα εγκαίνια, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Κούβελος τόνισε: «Αυτό που είναι σημαντικό και το λέω πάντα, είναι ότι προέχει η υγεία των αθλητών. Αν δεν έχουν οι αθλητές μας καλή υγεία, δεν μπορούμε να προσδοκούμε τίποτα. Άρα όταν ήρθε ο ΣΕΓΑΣ και μου ζήτησε να καλύψει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον εξοπλισμό για το φυσικοθεραπευτήριο είπα δεν χρειάζεται καν να μου το πείτε, αυτό είναι κάτι που έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και δεν θα μείνει σε αυτή τη φάση αλλά θα το εμπλουτίσουμε και περισσότερο.

Όλα αυτά γίνονται χάρη σε ένα μεγάλο ισχυρό χορηγικό πρόγραμμα που έχει εξασφαλίσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Βεβαίως θα ευχαριστήσω και τον κύριο Μαλίζο τον εκπρόσωπό της Ostracon, που και αυτός συνεισέφερε σε αυτή την προσπάθεια, είναι χρόνια συνεργάτης της ΕΟΕ. Μας έκανε και αυτός μια έκπτωση για να μπορέσουμε να πάρουμε κι άλλα μηχανήματα.

Να ευχηθώ στα παιδιά όλα έχουν υγεία, να έχουν επιτυχίες. Στη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ συγχαρητήρια. Προχωρούμε στο μέλλον μαζί για καλύτερες μέρες. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε και σε άλλους τομείς. Μου αρέσουν οι ιδέες και μ’ αρέσει να μπορώ να υλοποιώ κάποια ιδέα είναι σωστή, και έχει προοπτική.»

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κα Σακοράφα είπε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας προσφορά για την παροχή των μηχανημάτων. Είναι πολύ σημαντικό τόσο για τους κορυφαίους αθλητές όσο και για όλα τα μέλη των εθνικών ομάδων να έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα μηχανήματα αποκατάστασης. Αυτή η προσφορά αποτελεί απόδειξη της ιδιαίτερης σημασίας που δίνετε στην αποκατάσταση των αθλητών μας σε όλες τις κατηγορίες.

Η παρουσία σας σήμερα εδώ, καθώς και η προσφορά σας, έχουν ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Η συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με την ΕΟΕ είναι πυλώνας σταθερότητας που αναδεικνύει τους κοινούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Στο περιθώριο των εγκαινίων, έγινε μία μικρή γιορτή στον Μίλτο Τεντόγλου καθώς την Τετάρτη κλείνει στα 28 χρόνια, με τον Ολυμπιονίκη του μήκους να σβήνει τα κεράκια στην τούρτα, έχοντας στο πλευρό του, τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι, τον κ. Κούβελο και την κα Σακοράφα.