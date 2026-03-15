Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν έχει αρχίσει με τους 674 αθλητές και αθλήτριες από 118 ομοσπονδίες να ετοιμάζονται να αγωνιστούν στη μεγάλη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Μαρτίου.

Συνολικά θα συμμετάσχουν 345 άνδρες και 329 γυναίκες, ενώ ανάμεσα στους αθλητές βρίσκονται αρκετά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου και φυσικά τα μέλη της ελληνικής μας ομάδας.

Ο Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ) και ο Μίλτος Τεντόγλου (μήκος) είναι δύο από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης και διεκδικήσουν να βρεθούν για μία ακόμη φορά στην καριέρα τους, στο βάθρο των νικητών. Ο Καραλής με το 6.17 μ. της Παιανίας έχει τη δεύτερη επίδοση πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις, ενώ ο Τεντόγλου με 8,27 μ. είναι ο τέταρτος ανάμεσα στους 17 μετέχοντες. Την εμφάνιση που θα του δώσει ενα καλό πλασάρισμα διεκδικεί και ο φορμαρισμένος Αντώνης Μέρλος στο ύψος.

Δώδεκα αθλητές που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο κλειστού του Ναντζίνγκ την περασμένη χρονιά θα επιστρέψουν για να υπερασπιστούν τους τίτλους τους, καθώς και 11 “χρυσοί” πρωταθλητές από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο 2025. Στη λίστα βρίσκονται επίσης εννέα Ολυμπιονίκες από τους Αγώνες του Παρισιού 2024, μεταξύ των οποίων οι κάτοχοι παγκόσμιων ρεκόρ Μόντο Ντουπλάντις, Γάροσλαβ Μάχουτσικ και Κέλι Χόντκινσον.

Δείτε τις θέσεις των αθλητών και αθλητριών μας στις λίστες, καθώς και τον αριθμό αθλητών και αθλητριών που μετέχουν σε κάθε αγώνισμα:

2ος 6,17 μ. Εμμανουήλ Καραλής 12 αθλητές από 9 χώρες

4ος 8.27 μ. Μίλτος Τεντόγλου 17/14

9η 4.176 β. Αναστασία Ντραγκομίροβα 15/11

10ος 2,27 μ. Αντώνης Μέρλος 12/10

15ος 16,71 μ. Ανδρέας Πανταζής 17/13

32η 7.25 Ραφαέλα Σπανουδάκη 54/39

35η 7.29 Δήμητρα Τσουκαλά 54/39

41ος 7.81 Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος 47/34