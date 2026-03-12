Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».
Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του μήνα για τον Φεβρουαρίου από την European Athletics.
Και πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά μετά το ιστορικό άλμα του στα 6,17μ., στο άλμα επί κοντώ, στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Μια επίδοση που είναι η δεύτερη κορυφαία όλων των εποχών στο αγώνισμα, ξεπερνώντας τον θρύλο Σεργκέι Μπούμπκα, αλλά και τον σπουδαίο Ρενό Λαβιλενί.
Πλέον μόνο ανίκητος μέχρι στιγμής Μόντο Ντουπλάντις έχει περάσει αυτήν επίδοση, διατηρώντας το παγκόσμιο ρεκόρ με το 6,30μ. που έκανε στο Τόκιο.
«Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο αθλητής του μήνα στους Άνδρες για τον Φεβρουάριο! Ο 26χρονος έκανε 6,17μ. τον περασμένο μήνα για να γίνει ο δεύτερος καλύτερος άλτης όλων των εποχών!», αναφέρει στην ανάρτησή της η ευρωπαϊκή ομοσπονδία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρακάτω το ευχαριστήριο μήνυμα του έστειλε με τη σειρά του Εμμανουήλ Καραλής, ευχαριστώντας άπαντες που τον ψήφισαν για αυτή τη διάκριση, αλλά και για την αγάπη και την υποστήριξη που του προσφέρουν γενικότερα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
