Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις έχουν βρεθεί αντίπαλοι σε αρκετούς αγώνες όμως αυτός που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (12/3, 19:30) στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, είναι τελείως διαφορετικός όλους τους προηγούμενους.

Κι όχι γιατί γίνεται στο «σπίτι» του Σουηδού ρέκορντμαν, αλλά γιατί είναι η πρώτη μεταξύ τους μονομαχία μετά το εκπληκτικό 6,17μ. που έκανε ο Καραλής (στο πρόσφατο Πανελλήνιο πρωτάθλημα) και το οποίο αποτελεί την 2η κορυφαία επίδοση του αγωνίσματος όλων των εποχών. Κι η οποία είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

Βεβαίως ο Ντουπλάντις διατηρεί απόλυτο ρεκόρ του άλματος επί κοντώ με 6,30μ., όμως πλέον ο «Μανόλο» δείχνει ικανός να κοντράρει τον Σουηδό με βάσιμες αξιώσεις.

Η προηγούμενη και μοναδική αναμέτρησή τους το 2026, στις 22 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν, δεν μπορεί να συγκριθεί με την αυριανή, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ακόμα σε φάση δοκιμής των νέων κονταριών του και περιορίστηκε στο 5.90, αποτυγχάνοντας στη συνέχεια στα 6.05, ενώ ο Σουηδός είχε κάνει τον πρώτο του αγώνα και μετά το επιτυχημένο στα 6.05 δοκίμασε στα 6.31.

Η μονομαχία τους στην Ουψάλα θα δώσει την πρώτη, όχι ξεκάθαρη, αλλά σίγουρα ενδεικτική απάντηση για το πόσο κοντά έχει φτάσει στα στάνταρ του Ντουπλάντις ο Καραλής, σε έναν αγώνα όπου μετέχουν ακόμα οι Σόντρε Γκούτορμσεν (6.06 φετινό), Ζακ Μπράντφορντ (6.01), Κέρτις Μάρσαλ (6.01), Κέι Σι Λάιτφουτ (5.91), Σαμ Κέντρικς (5.85), Κρις Νίλσεν (5.85) και Μένο Φλόον (5.77). Κάτι σαν μίνι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δηλαδή…

Για τη στατιστική στις 40 προηγούμενες μοναχίες που είχαν Καραλής και Ντουπλάντις ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετράει μία νίκη και ο Σουηδός 39. Αυτή τη φορά όμως ίσως είναι διαφορετικά.