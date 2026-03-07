Νέα πρωτιά ο Καραλής στη Ρουέν και… παραλίγο νέο ρεκόρ!

Λίγες μέρες πριν, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια ιστορική εμφάνιση στο άλμα επί κοντώ, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με τα 6,17 μέτρα, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση στην ιστορία ολόκληρου του αγωνίσματος, πίσω μονάχα από τον -προς ώρας- αξεπέραστο Αρμάντ Ντουπλάντις. Μετά τον αγώνα του, είχε δηλώσει πως είναι έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερα άλματα λέγοντας πως «θα δείτε καλύτερα πράγματα από εμένα στο μέλλον» και ήδη από τον πρώτο του αγώνα μετά το ρεκόρ, έδειξε ότι αυτό ακριβώς σκοπεύει να κάνει!

Ο Εμμανουήλ Καραλής για μία ακόμη φορά ήταν εντυπωσιακός και επιβλητικός, προσθέτοντας στο ενεργητικό του μία σπουδαία εμφάνιση, επικρατώντας στο μίτινγκ της Ρουέν με άλμα στα 6,06 μέτρα. Ο κορυφαίος άλτης φέτος στον κόσμο και δεύτερος όλων των εποχών ξεπέρασε με την πρώτη τα 5,70 μ., άφησε στη συνέχεια τα 5,80 μ. και πέρασε με ευκολία τα 5,90 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στη συνέχεια επέλεξε να δει τον πήχη στα 6,06 μ. ύψος που κατάφερε να υπερβεί βελτιώνοντας το ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Καραλής στη συνέχεια είχε δύο πολύ καλά άλματα στα 6,20μ., στην προσπάθεια του να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ και να γίνει ο δεύτερος άλτης όλων των εποχών που υπερβαίνει το συγκεκριμένο ύψος, χάνοντας για λίγο την προσπάθειά του, αφού άγγιξε ελάχιστα τον πήχη με το στήθος και μάλιστα στην κάθοδο.

Ο 27χρονος αθλητής πάντως αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που κατέκλυσαν το κλειστό στάδιο και παράλληλα έδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι έτοιμος να ανέβει ακόμη υψηλότερα. Ο επόμενος αγώνας του Καραλή θα γίνει στο μίτινγκ της Ουψάλα, στην έδρα του Μόντο Ντουπλάντις, στην πρώτη τους μονομαχία για τη φετινή σεζόν. Μεγάλος στόχος του αθλητή μας στη χειμερινή περίοδο είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν (20-22/3).

Η κατάταξη στο μίτινγκ της Ρουέν:

1. Εμμανουήλ Καραλής – 6.06μ

2. Σόντρε Γκούτορμσεν – 6.06μ

3. Κέρτις Μάρσαλ – 5.90μ

4. Μπαπτίστ Τιερί – 5.90μ

5. Ετάν Κορμόν – 5.80μ

6. Τιμπό Κολέ – 5.80μ

7. Κέι Σι Λάιτφουτ – 5.80μ

8. Σαμ Κέντρικς – 5.70μ

9. Ζακάρι Εντιά – 5.70μ

Οι καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών:

1. Αρμάντ Ντουπλάντις – 6.30μ.

2. Εμμανουήλ Καραλής – 6.17μ.

3. Ρενό Λαβιλενί – 6.16μ.

4. Σεργκέι Μπούμπκα – 6.15μ.

5. Κέι Σι Λάιτφουτ – 6.07μ.

6. Στίβεν Χούκερ – 6.06μ.

7. Σαμ Κέντρικς – 6.06μ.

8. Μαξίμ Ταράσοβ – 6.05μ.

9. Ντμίτρι Μαρκόβ – 6.05μ.

10. Κρίστοφερ Νίλσεν – 6.05μ.