Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής διέλυσε κάθε ρεκόρ εντός των συνόρων και παράλληλα έγραψε ιστορία σε παγκόσμιο επίπεδο αφού τα 6.17 μέτρα που πέρασε είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης, ο αθλητής του Ολυμπιακού, μπήκε στο πάνθεον του παγκόσμιου επί κοντώ, αφού δεν έχει φτάσει κανείς άλλος σε τέτοια επίδοση, πέραν του… εξωγήινου Ντουμπλάντις. Η δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών.

Μετά το μυθικό άλμα του ο Καραλής έτρεξε κατευθείαν προς την οικογένειά του που βρισκόταν στις κερκίδες του σταδίου της Παιανίας. Ο πατέρας του, Χρήστος, εισέβαλε μέσα στο γήπεδο παίρνοντας αστραπιαία αγκαλιά τον γιο του. Αδιανόητες, πέρα για πέρα συγκινητικές στιγμές.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε μια ακόμα συγκινητική αγκαλιά για τον Καραλή, λίγο πιο μακριά από τα «φώτα». Αυτή με τη μητέρα του, στην οποία και χάρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, περνώντας το στον λαιμό της.

Πάνω από τον Ρενό Λαβιλενί. Πάνω από τον Σεργκέι Μπούμπκα. Ο Καραλής μπήκε στο πάνθεον και πλέον είναι θρύλος του αθλήματος δίχως καμία αμφιβολία!

Το Τop 5 όλων των εποχών:

6.30μ. Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Τόκιο 15/9/2025, 6.17μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) Παιανία 28/2/2026, 6.16μ. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Ντόνετσκ 15/2/2014, 6.15μ. Σεργκέι Μπούμπκα (Ουκρανία) Ντόνετσκ 21/2/1993 και 6.07μ. Κέι Σι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) 2/6/2023.

Λίγο αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο του «Μανόλο». Στην άλλη της γραμμής ήταν ο μύθος. Ο απόλυτος. Ο Σεργκέι Μπούμπκα. Ο «τσάρος των αιθέρων», ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος και ο πρώτος που πήδηξε πάνω από 6 μέτρα. Συνεχάρη τον αθλητή του Ολυμπιακού για το τεράστιο επίτευγμά του. «Ευχαριστώ κύριε Μπούμπκα», απάντησε ο Καραλής. Ιστορικές, συγκινητικές στιγμές.

Η κλήση του Μπούμπκα και η απάντηση που έδωσε ο Καραλής