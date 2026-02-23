Ξεκίνημα της σεζόν με νίκη για τον Ντουπλάντις, άφησε 3ο τον Εμμανουήλ Καραλή

Νικητής του αγώνα στο μίτινγκ του Κλερμόντ Φεράν ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις με 6,06 μ., στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν. Ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο που ήταν 6,00 μ. και την είχε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε με 5,70 μ. και συνέχισε ξεπερνώντας τα 5,90 μ. Τα 6,06 μ. ήρθαν στο τρίτο του άλμα στον αγώνα και μετά προσπάθησε τρεις φορές για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31 χωρίς επιτυχία.

«Αυτός ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για μένα», είπε ο Ντουπλάντις. «Προχθές, είχα μια κακή βραδιά με μερικούς εμετούς. Χαίρομαι που μπόρεσα να κάνω μερικά άλματα και να κερδίσω».

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5,90 μ. σε μια ακόμη καλή παρουσία στη σεζόν. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση στον αγώνα, μπήκε στον αγώνα στα 5,70 μ. συνέχισε επιτυχημένα στα 5,90 μ. στη συνέχεια έκανε ένα άκυρο άλμα στα 6,00 μ. και έπειτα – καθώς ένοιωθε καλά – ανέβηκε στα 6,06 μ. για τα δύο άλλα του άλματα, αλλά δεν τα πέρασε.

Ο αθλητής έχει περάσει φέτος τα 6,00 μ., επίδοση που θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το επόμενο Σάββατο στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Την 2η θέση πήρε ο Αμερικανός Κέρτις Μάρσαλ που ξεπέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 6μ. και μπήκε και αυτός στο κλειστό κλαμπ των αθλητών που έχουν φτάσει σε αυτό το ύψος.