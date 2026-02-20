«Εκτόξευση» Καραλή πάνω από τα 6 μέτρα, κορυφαία φετινή επίδοση (vid)
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ του Λιεβέν, με μεγάλο άλμα στον τρίτο του αγώνα της φετινής σεζόν
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
- Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ του Λιεβέν, καθώς μόλις στον τρίτο του αγώνα στη σεζόν ξεπέρασε τα 6,00 μ., δείχνοντας πιο έτοιμος από ποτέ για άλματα πάνω από το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (6,05 μ.).
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα απόλυτα καθαρό άλμα στα 6,00 μ., επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,07 μ., όπου είχε δύο πολύ καλές προσπάθειες, δείχνοντας πως το άλμα αυτό είναι πλέον θέμα χρόνου.
Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,70 μ., άφησε τα 5,80 μ. και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τόσο τα 5,90 μ. όσο και τα 6,00 μέτρα. Με αυτή την επίδοση βελτίωσε τη δική του κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, σε μια σεζόν που εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να αποτελεί έως τώρα τον απόλυτο κυρίαρχο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Επόμενος σταθμός για τον Καραλή είναι το μίτινγκ στο Κλερμόν-Φεράν, ενώ στις 28 του μήνα θα αγωνιστεί στο κλειστό της Παιανίας, στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Τη δεύτερη θέση στο Λιεβέν κατέλαβε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με 5,90 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Ζακερί Μπράντφορντ με το ίδιο ύψος.
Ο σημερινός ήταν ο 14ος αγώνας στην καριέρα του αθλητή πάνω από τα 6,00 μέτρα. Η πρώτη φορά που υπερέβη αυτό το ύψος ήταν τον Αύγουστο του 2024, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε 12 αγώνες, με το πρώτο του 6άρι να επιτυγχάνεται στις 22 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.
- Europa League: Λάμψη Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία (0-1), τεσσάρα η Στουτγάρδη
- «Εκτόξευση» Καραλή πάνω από τα 6 μέτρα, κορυφαία φετινή επίδοση (vid)
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Η Τσέλιε νίκησε την Ντρίτα και βλέπει… ΑΕΚ (3-2) – Εύκολη νίκη για τη Φιορεντίνα στην Πολωνία (3-0)
- Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
- Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με γκολ του Τεττέη (vids)
- Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα»
- Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός σε 1-1 με κεφαλιά του Τεττέη (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις