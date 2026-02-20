«Εκτόξευση» Καραλή πάνω από τα 6 μέτρα, κορυφαία φετινή επίδοση (vid)

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ του Λιεβέν, καθώς μόλις στον τρίτο του αγώνα στη σεζόν ξεπέρασε τα 6,00 μ., δείχνοντας πιο έτοιμος από ποτέ για άλματα πάνω από το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (6,05 μ.).

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα απόλυτα καθαρό άλμα στα 6,00 μ., επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,07 μ., όπου είχε δύο πολύ καλές προσπάθειες, δείχνοντας πως το άλμα αυτό είναι πλέον θέμα χρόνου.

Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,70 μ., άφησε τα 5,80 μ. και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τόσο τα 5,90 μ. όσο και τα 6,00 μέτρα. Με αυτή την επίδοση βελτίωσε τη δική του κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, σε μια σεζόν που εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να αποτελεί έως τώρα τον απόλυτο κυρίαρχο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

Επόμενος σταθμός για τον Καραλή είναι το μίτινγκ στο Κλερμόν-Φεράν, ενώ στις 28 του μήνα θα αγωνιστεί στο κλειστό της Παιανίας, στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Τη δεύτερη θέση στο Λιεβέν κατέλαβε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με 5,90 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Ζακερί Μπράντφορντ με το ίδιο ύψος.

Ο σημερινός ήταν ο 14ος αγώνας στην καριέρα του αθλητή πάνω από τα 6,00 μέτρα. Η πρώτη φορά που υπερέβη αυτό το ύψος ήταν τον Αύγουστο του 2024, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε 12 αγώνες, με το πρώτο του 6άρι να επιτυγχάνεται στις 22 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.