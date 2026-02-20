Το νέο του single με τίτλο «Feeling Myself» είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε εκπομπή στην Σουηδία ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο σπουδαίος αθλητής του επί κοντώ, που έχει γράψει ιστορία με 14 παγκόσμια ρεκόρ, όταν δεν βρίσκεται στο γήπεδο ασχολείται με τη μουσική και μάλιστα αυτό είναι το τρίτο single που κυκλοφόρησε μετά «4L» και «MANS». Ο Ντουπλάντις, λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στην τηλεοπτική εκπομπή της Καρίνα Μπέργκφελντ, ανέβασε στα social media ένα πρόμο του τραγουδιού, με το βίντεο να παίρνει χιλιάδες likes και τα σχόλια να είναι αποθεωτικά για τον Σουηδό αθλητή.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί μέσα στο γήπεδο να δίνει μεγάλες μάχες με τον Αρμάντ Ντουπλάντις αλλά εκτός στίβου οι δύο τους είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι, σχολίασε την ανάρτηση του Σκανδιναβού και τον… παρακάλεσε να ασχοληθεί για ένα χρόνο μόνο με το τραγούδι και να αφήσει τον στίβο. «Αδερφέ, είσαι τόσο ταλαντούχος σε αυτό! Μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για έναν χρόνο;» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ελληνας πρωταθλητής.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει τη χάρη στον Καραλή, καθώς την Κυριακή (22/2) θα λάβει μέρος στο 11ο All Star Perche στο Κλερμόν Φεράν, όπου θα κάνει τη πρώτη του εμφάνιση για το 2026. Μάλιστα, στην αφίσα-πρόμο που ανέβασε η διοργανώτρια αρχή δεσπόζουν οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής.

