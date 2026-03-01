Ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε τέλος στη «μοναξιά» του Μόντο Ντουπλάντις

Μια δήλωση ότι ο Έλληνας επικοντιστής δεν ανήκει πλέον απλώς στην ελίτ του παγκόσμιου επί κοντώ, αλλά βρίσκεται στην πόρτα της κορυφής, εκεί όπου εδώ και χρόνια κυριαρχεί ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Τα τελευταία χρόνια ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ έμοιαζε να αγωνίζεται… μόνος του. Ξέραμε όλοι τον πρώτο και ψάχναμε για τους άλλους αθλητές που θα ανέβουν στο βάθρο. Ο πήχης πάνω από τα 6,20 μ. έδειχνε απαγορευτικός για οποιονδήποτε άλλον. Όμως το 6,17 μ. του Καραλή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου αλλάζει τις ισορροπίες. Δεν είναι απλώς ένας μεγάλος αριθμός· είναι απόσταση αναπνοής από τις επιδόσεις που μέχρι πρότινος έμοιαζαν «κλειδωμένες» για έναν και μόνο αθλητή.

Ο Καραλής έχει πλέον ωριμάσει αγωνιστικά. Στα 26 του, δεν είναι το ταλέντο που υποσχόταν πολλά και είχε καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στις κατηγορίες των Νέων. Είναι ένας ολοκληρωμένος πρωταθλητής, με σταθερότητα στα μεγάλα ύψη, αυτοπεποίθηση και – κυρίως – τη νοοτροπία νικητή. Το 6,17 μ. δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε ως αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, πνευματικής ενδυνάμωσης και συνεχούς παρουσίας στις μεγάλες διοργανώσεις.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο δεν είναι το ύψος καθαυτό. Είναι το μήνυμα. Ο Καραλής δείχνει ότι δεν φοβάται να κοιτάξει τον Ντουπλάντις στα μάτια. Ότι δεν αγωνίζεται πλέον για το μετάλλιο, αλλά για την κορυφή. Και όταν ένας αθλητής αρχίζει να πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να κερδίσει τον καλύτερο, τότε η ιστορία έχει δείξει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

«Κατάφερα και έκανα ατομικό απόλυτο ρεκόρ. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι κάτι που είναι στο μυαλό μου, αλλά θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα και να απολαμβάνω τους αγώνες. να ευχαριστιέμαι ό,τι κάνω, που είμαι στο γήπεδο, που αναπνέω το ταρτάν. Θέλω απλά να προσφέρω όσο περισσότερη χαρά μπορώ στους ανθρώπους μου και τους ανθρώπους του στίβου», είπε μετά το 6,17, μια δήλωση που αντικατοπτρίζει καθαρά τι πιστεύει και πως νιώθει.

Βεβαίως, το 6,30 μ. παραμένει ένα ασύλληπτο μέγεθος. Ο Ντουπλάντις εξακολουθεί να είναι το φαβορί σε κάθε αγώνα που συμμετέχει. Όμως η διαφορά των 13 εκατοστών στο επί κοντώ δεν είναι άβυσσος – είναι πρόκληση. Και ο Καραλής δείχνει έτοιμος να την αποδεχθεί.

Το άθλημα χρειάζεται ανταγωνισμό. Χρειάζεται μονομαχίες που θα ανεβάσουν τον πήχη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, διαφαίνεται ότι ο Σουηδός σταρ ίσως να μην είναι πια μόνος του στην κορυφή. Ο Καραλής είναι εκεί έξω, έβαλε τέλος στη μοναξιά του Ντουπλάντις και τον απειλεί.