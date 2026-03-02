Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αφού ξεπέρασε τα 6.17 μέτρα και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και αθλητής του Ολυμπιακού μίλησε μετά τη σπουδαία επίδοση του στο MEGA και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι πως έχει τη στήριξη του κόσμου και του πατέρα του, ενώ υπογράμμισε ότι είναι πολύ χαρούμενος, αλλά πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πετύχει.

Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» στο MEGA o Καραλής σημειώνει:

«Είμαι καλά, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχω κάνει, αλλά ξέρω ότι είμαι χαρούμενος, ξέρω ότι έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω.

Το να έχω τον πατέρα μου να πιστεύει τόσο πολύ σε εμένα, είναι κάτι που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, όπως και όλος ο κόσμος που ήρθε να με υποστηρίξει».

Μετά την επίδοσή του με 6,17 μ, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα που είχε 6,15 μ και τον Γάλλο Ρενό Λαβιλενί με 6,16 μ και μπροστά του πλέον είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6,30 μ.

Οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ

Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ

Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ

Ρενό Λαβιλενί 6.16μ

Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ

Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ

Στίβεν Χούκερ 6.06μ

Σαμ Κέντρικς 6.06μ

Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ

Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ

Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ