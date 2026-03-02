Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.
Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αφού ξεπέρασε τα 6.17 μέτρα και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ.
Ο Έλληνας πρωταθλητής και αθλητής του Ολυμπιακού μίλησε μετά τη σπουδαία επίδοση του στο MEGA και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι πως έχει τη στήριξη του κόσμου και του πατέρα του, ενώ υπογράμμισε ότι είναι πολύ χαρούμενος, αλλά πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πετύχει.
Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» στο MEGA o Καραλής σημειώνει:
«Είμαι καλά, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχω κάνει, αλλά ξέρω ότι είμαι χαρούμενος, ξέρω ότι έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω.
Το να έχω τον πατέρα μου να πιστεύει τόσο πολύ σε εμένα, είναι κάτι που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, όπως και όλος ο κόσμος που ήρθε να με υποστηρίξει».
Μετά την επίδοσή του με 6,17 μ, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα που είχε 6,15 μ και τον Γάλλο Ρενό Λαβιλενί με 6,16 μ και μπροστά του πλέον είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6,30 μ.
Οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ
Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ
Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ
Ρενό Λαβιλενί 6.16μ
Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ
Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ
Στίβεν Χούκερ 6.06μ
Σαμ Κέντρικς 6.06μ
Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ
Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ
Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ
