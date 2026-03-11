Τόρουν 2026: Με Τεντόγλου – Καραλή κι ακόμη έξι αθλητές η αποστολή για το Παγκόσμιο κλειστού στίβου
Με οχτώ αθλητές η Ελλάδα στην Πολωνία για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου – Πανταζής, Τσουκαλά και Ρούμτσιος οι τελευταίες προσθήκες.
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Τόρουν 2026: Με τρεις αθλητές και αθλήτριες πλέον του αριθμού των ελληνικών συμμετοχών στη Ναντζίνγκ το 2025, θα εκπροσωπηθεί ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν (20-22/3), αφού οι ελληνικές προκρίσεις κλείδωσαν σήμερα (11/3) στις οχτώ.
Μετά τις διαγραφές κάθε χώρας, η ελληνική ομάδα απέκτησε τρία νέα μέλη, που ήρθαν να προστεθούν στις προκρίσεις των Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτου Τεντόγλου βάσει επίδοσης, του Αντώνη Μέρλου και της Ραφαέλας Σπανουδάκη με θέση και της Αναστασίας Ντραγκομίροβα με ranking.
Πρόκειται για τον Ανδρέα Πανταζή (τριπλούν), ο οποίος από το Νο 18 ανέβηκε με τις ανακατατάξεις στο Νο 15, την Δήμητρα Τσουκαλά (60 μ.) που από το Νο 64 βρέθηκε στο Νο 36 και τον εμποδιστή Χρήστο-Παναγιώτη Ρούμτσιο, με άνοδο στο Νο 42 από το Νο 62.
Η τελική συγκρότηση της ομάδας έγινε έπειτα από την εισήγηση των Υπεύθυνων Εθνικής Ομάδας και των Συντονιστών τομέων στην ΕΠΥΑ..
Την πρόκριση θα μπορούσε να είχε πάρει και ο Γιώργος Φρανκς, καθώς τελικά ο τελευταίος πέρασε με 46.12, αλλά ο αθλητής είχε ενημερώσει έγκαιρα την ομοσπονδία πως οι υποχρεώσεις του στο πανεπιστήμιο του Μαϊάμι (μετέχει στους τελικούς του NCAA με την 4Χ400 μ.) στένευαν πολύ τα χρονικά περιθώρια για την παρουσία του στην Πολωνία.
- Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι «πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
- Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
- Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)
- Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
- LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
- Η Αρσεναλ σώθηκε με πέναλτι στο 87′ (1-1 – vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις