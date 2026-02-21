Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Κάτω από τα 6.70 έτρεξαν οι δύο Έλληνες του τελικού των 60 μ. με τον Βασίλη Μυριανθόπουλο να είναι 4ος με 6.67 και τον Νικόλα Παναγιωτόπουλο έκτος με 6.69, όσο έκανε και στον προκριματικό – νέο ατομικό ρεκόρ.
Τα ρεκόρ τους σε κλειστό στίβο βελτίωσαν επίσης ο Χριστόφορος Κουτλής στα 800 μ,. (1.51.15) και ο Γιώργος Ματζαρίδης στα 1.500 μ. (3.47.07).
Δείτε τα αποτελέσματα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος εδώ
Τα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου
- Ανδρέας Πανταζής – τριπλούν – 16.05μ – 6ος
- Νίκος Ανδρικόπουλος – τριπλούν 16.29μ – 3ος
- Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος – 60μ εμπόδια – 7.85/7.93 – 6ος
- Αναστάσης Ηλιόπουλος – 60μ εμπόδια – 7.98 / 7.95 – 7ος
- Ολυμπία Τζούβελη – ύψος – 1.78μ – 7η
- Αριάδνη Αδαμοπούλου – επί κοντώ – 4.52 (PB) – 1η
- Σοφία Ιωσηφίδου – 60μ εμπόδια – 8.31 / 8.33 – 5η
- Σοφία Καμπερίδου – 60μ εμπόδια – 8.47 – 11η
- Βασίλης Μυριανθόπουλος – 60μ – 6.72 / 6.67 – 4ος
- Νίκος Παναγιωτόπουλος – 60μ – 6.69 (PB) / 6.69 – 6ος
- Οξάνα Κορένεβα – Τριπλούν – 13.63μ – 5η
- Δέσποινα Πάσιου – Τριπλούν – 12.63μ – 14η
- Ραφαέλα Σπανουδάκη – 60μ – 7.43 / 7.36 – 5η
- Δήμητρα Τσουκαλά – 60μ – 7.39 / 7.32 – 3η
- Χριστόφορος Κουτλής – 800μ – 1:51.15 – 6ος
- Γεωργία Δεσπολλάρη – 800μ – 2:02.70 – 2η
- Σιμόνι – 400μ – 400μ – 48.60 – 11ος
- Πέτρος Κεχιόπουλος – 400μ – 48.48 – 10ος
- Αντώνης Σάντας – Επί κοντώ – 5.45μ – 2ος
- Αναστασία Ράπτη – 400μ – 55.52 – 7η
- Μίλτος Τεντόγλου – Μήκος – 8.14μ – 2ος
- Νίκος Σταματονικολός – Μήκος – 7.76μ – 3ος
- Ιάσονας Μαχαίρας – Σφαιροβολία – 18.65μ – 7ος
- Αντώνης Μέρλος -Ύψος – 2.17μ – 2ος
- Χάρης Αλιβιζάτος – ύψος – 2.09μ – 6ος
- Γιώργος Ματζαρίδης – 1500μ – 3:47.07 (PB) – 6ος
- Ιουλιάννα Ρούσσου – 1500μ – 4:20.96 – 1η
- Ναταλία Μπέση – Μήκος – 6.28μ – 3η
- Έβελυν Μητροπούλου – Μήκος – 5.96μ – 8η
- Μαρία Ραφαηλίδου – Σφαιροβολία – 16.12μ – 2η
- Μαρία Μαγκούλια – Σφαιροβολία – 15.90μ – 4η