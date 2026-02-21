Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Στα 11 μετάλλια (εκ των οποίων 2 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα), ανέρχεται η συγκομιδή της Ελλάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιτσα του Βελιγραδίου. Τα δύο χρυσά στην χώρα μας, χάρισαν η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500 μέτρα.

Από εκεί και πέρα αγώνας υψηλού επιπέδου έγινε στο μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου να έχει καλύτερα επίδοση στα 8.14μ. και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έκανε εξαιρετικό αγώνα στο επί κοντώ, καταρρίπτοντας την ατομική ηης επίδοση πρώτα σε κλειστό στίβο, με άλμα στα 4.46 και στη συνέχεια το απόλυτο ρεκόρ της με 4.52.

Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Το δεύτερο χρυσό ήρθε από την 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500 μ. σε μια κούρσα όπου ήταν η απόλυτη κυρίαρχος, Έλεγξε το ρυθμό και τερμάτισε με άνεση πρώτη σε 4.20.96, χωρίς να κυνηγήσει την επίδοση.

Ιουλιάννα Ρούσσου.

Στο μήκος, οι Μίλτος Τεντόγλου, βαρύς από την προπόνηση δύναμης της τελευταίας εβδομάδας, όπως είπε ο ίδιος, και χωρίς την παρουσία του Γιώργου Πομάσκι στην εξέδρα, πήδηξε στο τελευταίο άλμα 8.14, κυνηγώντας μέχρι το τέλος τον αγώνα, καθώς ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ είχε το προβάδισμα από την αρχή και ήταν ο νικητής 8.42. Διπλή ελληνική παρουσία στο βάθρο με τον Νίκο Σταματονικολό να πηδά 7.76 και να είναι τρίτος.

Νίκος Σταματονικολός και Μϊλτος Τεντόγλου.

Μετάλλιο από το μήκος ήρθε και από τις γυναίκες με την Ναταλία Μπέση να πηδά 6.28 στο πρώτο της άλμα, επίδοση αρκετή για την τρίτη θέση. Ήταν το τλευταίο ελληνικό μετάλλιο της ημέρας και ήρθε λίγο μετά το αργυρό της 19χρονης Μαρίας Ραφαηλίδου στη σφαίρα με βολή στα 16.12.

Και από το επί κοντώ των ανδρών ήρθε μετάλλιο, αργυρό, με τον Αντώνη Σάντα, που ήταν και πάλι σταθερός σε άλματα πάνω από 5.40. Αυτήν τη φορά πήδηξε 5.45. Δεύτερος ήταν και ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος. Μπήκε στον αγώνα στα 2.17, πέρασε με την πρώτη και στη συνέχεια ανέβηκε στα 2.23, όπου απέτυχε, αλλά είχε ένα πολύ καλό τρίτο άλμα.

Πρώτη συμμετοχή με την εθνική ανδρών και πρώτο μετάλλιο για τον Αντώνη Σάντα.

Η μέρα άνοιξε με το χάλκινο του Νικόλα Ανδρικόπουλου στο τριπλούν με 16.29, σε μια άλλη μια σταθερή εμφάνιση του αθλητή.

Άλλη μια κούρσα κάτω από 2.03 (2.02.70) έκανε η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μ. και ανταμείφθηκε με το αργυρό μετάλλιο, ενώ η Δήμητρα Τσουκαλά ήταν τρίτη στα 60 μ. με 7.32.

Δημήτρα Τσουκαλά.