Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Άλλα Αθλήματα 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στα 11 μετάλλια (εκ των οποίων 2 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα), ανέρχεται η συγκομιδή της Ελλάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιτσα του Βελιγραδίου. Τα δύο χρυσά στην χώρα μας, χάρισαν η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500 μέτρα.

Από εκεί και πέρα αγώνας υψηλού επιπέδου έγινε στο μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου να έχει καλύτερα επίδοση στα 8.14μ. και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έκανε εξαιρετικό αγώνα στο επί κοντώ, καταρρίπτοντας την ατομική ηης επίδοση πρώτα σε κλειστό στίβο, με άλμα στα 4.46 και στη συνέχεια το απόλυτο ρεκόρ της με 4.52.

Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Το δεύτερο χρυσό ήρθε από την 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500 μ. σε μια κούρσα όπου ήταν η απόλυτη κυρίαρχος, Έλεγξε το ρυθμό και τερμάτισε με άνεση πρώτη σε 4.20.96, χωρίς να κυνηγήσει την επίδοση.

Ιουλιάννα Ρούσσου.

Στο μήκος, οι Μίλτος Τεντόγλου, βαρύς από την προπόνηση δύναμης της τελευταίας εβδομάδας, όπως είπε ο ίδιος, και χωρίς την παρουσία του Γιώργου Πομάσκι στην εξέδρα, πήδηξε στο τελευταίο άλμα 8.14, κυνηγώντας μέχρι το τέλος τον αγώνα, καθώς ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ είχε το προβάδισμα από την αρχή και ήταν ο νικητής 8.42. Διπλή ελληνική παρουσία στο βάθρο με τον Νίκο Σταματονικολό να πηδά 7.76 και να είναι τρίτος.

Νίκος Σταματονικολός και Μϊλτος Τεντόγλου.

Μετάλλιο από το μήκος ήρθε και από τις γυναίκες με την Ναταλία Μπέση να πηδά 6.28 στο πρώτο της άλμα, επίδοση αρκετή για την τρίτη θέση. Ήταν το τλευταίο ελληνικό μετάλλιο της ημέρας και ήρθε λίγο μετά το αργυρό της 19χρονης Μαρίας Ραφαηλίδου στη σφαίρα με βολή στα 16.12.

Και από το επί κοντώ των ανδρών ήρθε μετάλλιο, αργυρό, με τον Αντώνη Σάντα, που ήταν και πάλι σταθερός σε άλματα πάνω από 5.40. Αυτήν τη φορά πήδηξε 5.45. Δεύτερος ήταν και ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος. Μπήκε στον αγώνα στα 2.17, πέρασε με την πρώτη και στη συνέχεια ανέβηκε στα 2.23, όπου απέτυχε, αλλά είχε ένα πολύ καλό τρίτο άλμα.

Πρώτη συμμετοχή με την εθνική ανδρών και πρώτο μετάλλιο για τον Αντώνη Σάντα.

Η μέρα άνοιξε με το χάλκινο του Νικόλα Ανδρικόπουλου στο τριπλούν με 16.29, σε μια άλλη μια σταθερή εμφάνιση του αθλητή.

Άλλη μια κούρσα κάτω από 2.03 (2.02.70) έκανε η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μ. και ανταμείφθηκε με το αργυρό μετάλλιο, ενώ η Δήμητρα Τσουκαλά ήταν τρίτη στα 60 μ. με 7.32.

Δημήτρα Τσουκαλά.

Κάτω από τα 6.70 έτρεξαν οι δύο Έλληνες του τελικού των 60 μ. με τον Βασίλη Μυριανθόπουλο να είναι 4ος με 6.67 και τον Νικόλα Παναγιωτόπουλο έκτος με 6.69, όσο έκανε και στον προκριματικό – νέο ατομικό ρεκόρ.

Τα ρεκόρ τους σε κλειστό στίβο βελτίωσαν επίσης ο Χριστόφορος Κουτλής στα 800 μ,. (1.51.15) και ο Γιώργος Ματζαρίδης στα 1.500 μ. (3.47.07).

Δείτε τα αποτελέσματα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος εδώ

Τα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου

  • Ανδρέας Πανταζής – τριπλούν – 16.05μ – 6ος
  • Νίκος Ανδρικόπουλος – τριπλούν 16.29μ – 3ος
  • Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος – 60μ εμπόδια – 7.85/7.93 – 6ος
  • Αναστάσης Ηλιόπουλος – 60μ εμπόδια – 7.98 / 7.95 – 7ος
  • Ολυμπία Τζούβελη – ύψος – 1.78μ – 7η
  • Αριάδνη Αδαμοπούλου – επί κοντώ – 4.52 (PB) – 1η
  • Σοφία Ιωσηφίδου – 60μ εμπόδια – 8.31 / 8.33 – 5η
  • Σοφία Καμπερίδου – 60μ εμπόδια – 8.47 – 11η
  • Βασίλης Μυριανθόπουλος – 60μ – 6.72 / 6.67 – 4ος
  • Νίκος Παναγιωτόπουλος – 60μ – 6.69 (PB) / 6.69 – 6ος
  • Οξάνα Κορένεβα – Τριπλούν – 13.63μ – 5η
  • Δέσποινα Πάσιου – Τριπλούν – 12.63μ – 14η
  • Ραφαέλα Σπανουδάκη – 60μ – 7.43 / 7.36 – 5η
  • Δήμητρα Τσουκαλά – 60μ – 7.39 / 7.32 – 3η
  • Χριστόφορος Κουτλής – 800μ – 1:51.15 – 6ος
  • Γεωργία Δεσπολλάρη – 800μ – 2:02.70 – 2η
  • Σιμόνι – 400μ – 400μ – 48.60 – 11ος
  • Πέτρος Κεχιόπουλος – 400μ – 48.48 – 10ος
  • Αντώνης Σάντας – Επί κοντώ – 5.45μ – 2ος
  • Αναστασία Ράπτη – 400μ – 55.52 – 7η
  • Μίλτος Τεντόγλου – Μήκος – 8.14μ – 2ος
  • Νίκος Σταματονικολός – Μήκος – 7.76μ – 3ος
  • Ιάσονας Μαχαίρας – Σφαιροβολία – 18.65μ – 7ος
  • Αντώνης Μέρλος -Ύψος – 2.17μ – 2ος
  • Χάρης Αλιβιζάτος – ύψος – 2.09μ – 6ος
  • Γιώργος Ματζαρίδης – 1500μ – 3:47.07 (PB) – 6ος
  • Ιουλιάννα Ρούσσου – 1500μ – 4:20.96 – 1η
  • Ναταλία Μπέση – Μήκος – 6.28μ – 3η
  • Έβελυν Μητροπούλου – Μήκος – 5.96μ – 8η
  • Μαρία Ραφαηλίδου – Σφαιροβολία – 16.12μ – 2η
  • Μαρία Μαγκούλια – Σφαιροβολία – 15.90μ – 4η

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Προοπτικές απασχόλησης 21.02.26

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21.02.26

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
