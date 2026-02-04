Ετσι νίκησε ο Φουρλάνι τον Μίλτο Τεντόγλου στον αγώνα της Οστράβα
Για 7 πόντους ο Ματία Φουρλάνι νίκησε τον Μίλτο Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου στην Οστράβα.
Το τρίτο άλμα στα 7,96 μ., με πάτημα 30 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα, αποτέλεσε την αρχή του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου στο μίτινγκ της Οστράβα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετική εμφάνιση και άλμα στα 8,23 μέτρα.
Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, στα δύο πρώτα άλματα προσπάθησε να βρει τη φορά του, ενώ πάτησε αρκετά πίσω και στο τρίτο. Στις προσπάθειες που ακολούθησαν, όμως, ο Μίλτος Τεντόγλου εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική του ταχύτητα για να φτάσει στα 8,23 μ. στην τέταρτη προσπάθεια. Μάλιστα, όταν σηκώθηκε από το σκάμμα δεν έδειχνε ικανοποιημένος από την προσπάθειά του.
Ο αγώνας ήταν “ντέρμπι” από την αρχή, με τους Σαραμπογιούκοβ και Φουρλάνι να πετυχαίνουν στις τρίτες τους προσπάθειες άλματα στα 8,21 μ., τον Τεντόγλου να απαντά με ρεκόρ μίτινγκ στην τέταρτη προσπάθεια και τον Φουρλάνι να σημειώνει στην πέμπτη προσπάθεια 8,30 μέτρα. Ο Τεντόγλου δεν ολοκλήρωσε το πέμπτο του άλμα, το οποίο καταγράφηκε στα 7,01 μ., και έκλεισε τον αγώνα του με άλμα στα 8,06 μέτρα.
Ο Έλληνας άλτης κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ιταλό αθλητή, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή της σεζόν πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Ο Φουρλάνι είχε ακόμη έγκυρα άλματα στα 7,95 μ., 7,81 μ., 8,22 μ. και 7,95 μ., ενώ ο 22χρονος Βούλγαρος που ολοκλήρωσε τον αγώνα του τρίτος, πέρα από το 8,21 μ. είχε έγκυρα στα 8,02 μ. και 8,14 μέτρα.
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου.
