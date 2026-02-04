sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Ετσι νίκησε ο Φουρλάνι τον Μίλτο Τεντόγλου στον αγώνα της Οστράβα
Αθλητισμός & Σπορ 04 Φεβρουαρίου 2026, 11:10

Ετσι νίκησε ο Φουρλάνι τον Μίλτο Τεντόγλου στον αγώνα της Οστράβα

Για 7 πόντους ο Ματία Φουρλάνι νίκησε τον Μίλτο Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου στην Οστράβα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το τρίτο άλμα στα 7,96 μ., με πάτημα 30 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα, αποτέλεσε την αρχή του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου στο μίτινγκ της Οστράβα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετική εμφάνιση και άλμα στα 8,23 μέτρα.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, στα δύο πρώτα άλματα προσπάθησε να βρει τη φορά του, ενώ πάτησε αρκετά πίσω και στο τρίτο. Στις προσπάθειες που ακολούθησαν, όμως, ο Μίλτος Τεντόγλου εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική του ταχύτητα για να φτάσει στα 8,23 μ. στην τέταρτη προσπάθεια. Μάλιστα, όταν σηκώθηκε από το σκάμμα δεν έδειχνε ικανοποιημένος από την προσπάθειά του.

Ο αγώνας ήταν “ντέρμπι” από την αρχή, με τους Σαραμπογιούκοβ και Φουρλάνι να πετυχαίνουν στις τρίτες τους προσπάθειες άλματα στα 8,21 μ., τον Τεντόγλου να απαντά με ρεκόρ μίτινγκ στην τέταρτη προσπάθεια και τον Φουρλάνι να σημειώνει στην πέμπτη προσπάθεια 8,30 μέτρα. Ο Τεντόγλου δεν ολοκλήρωσε το πέμπτο του άλμα, το οποίο καταγράφηκε στα 7,01 μ., και έκλεισε τον αγώνα του με άλμα στα 8,06 μέτρα.

Ο Έλληνας άλτης κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ιταλό αθλητή, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή της σεζόν πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Φουρλάνι είχε ακόμη έγκυρα άλματα στα 7,95 μ., 7,81 μ., 8,22 μ. και 7,95 μ., ενώ ο 22χρονος Βούλγαρος που ολοκλήρωσε τον αγώνα του τρίτος, πέρα από το 8,21 μ. είχε έγκυρα στα 8,02 μ. και 8,14 μέτρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου.

Macro
Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Ελλάδα 04.02.26

Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
