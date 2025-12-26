Μίλτος Τεντόγλου: «Δεν μου παίρνει κανείς δώρο τα Χριστούγεννα»
Ο Μίλτος Τεντόγλου περνά τις εορταστικές ημέρες με προπονήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις για τα Χριστούγεννα
Η περίοδος του κλειστού στίβου πλησιάζει και ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους συνεχίζει ασταμάτητα τις προπονήσεις , με μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).
Σε ένα διάλειμμα των προπονήσεών του ο Τεντόγλου πήρε μέρος σε ένα χριστουγεννιάτικο Q&A, και απάντησε με ξεχωριστό τρόπο σε ερωτήσεις όπως τι θα ήθελε να του φέρει το 2026, ποιο είναι το καλύτερο αλλά και το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που έχει λάβει, καθώς και ποιον θα καλούσε στο γιορτινό τραπέζι και τι θα μαγείρευε.
Δείτε την ανάρτηση του ΣΕΓΑΣ με τον Μίλτο Τεντόγλου
@segas.gr Ενα διαφορετικό… Χριστουγεννιάτικο Q&A με τον Μίλτο Τεντόγλου #segas #athletics #werunwejumpwethrow ♬ πρωτότυπος ήχος – segas.gr
- Με 4 τρόπους ο Λανουά μεταφέρει την πίεση στους διαιτητές
- «Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Μιτάι»
- «Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει τον Καρέτσα – Ο Λουίς Ενρίκε παρακολουθεί στενά την περίπτωση του»
- «Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
- Yπόθεση Νεγκρέιρα: «Η Ρεάλ σκοπεύει να διεκδικήσει αποζημιώσεις από την Μπαρτσελόνα»
- Μίλτος Τεντόγλου: «Δεν μου παίρνει κανείς δώρο τα Χριστούγεννα»
- Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
- Από τον Φόντεν στον Ρόδρι: Τα «αστέρια» της Premier League που «κατέρρευσαν» χρηματιστηριακά στο 2025 (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις