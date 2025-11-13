newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Γρεβενά: Το ΔΑΚ «Μίλτος Τεντόγλου» αποκτά νέα μορφή
13 Νοεμβρίου 2025

Γρεβενά: Το ΔΑΚ «Μίλτος Τεντόγλου» αποκτά νέα μορφή

Σημαντικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών προκειμένου να εκσυγχρονιστεί.

Σύνταξη
Ο Δήμος Γρεβενών προχωρά στην αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Μίλτος Τεντόγλου», ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, το έργο περιλαμβάνει:

  • Την τοποθέτηση νέων πυλώνων φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο,
  • Την αντικατάσταση του ταρτάν και του χλοοτάπητα,
  • Και τη δημιουργία κλειστού προπονητηρίου κάτω από τις κερκίδες,

δημιουργώντας ένα πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα, αντάξιο του ονόματος που φέρει και της αθλητικής ιστορίας των Γρεβενών.

Το έργο, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενάμιση έτους, για να προσφέρει στους πολίτες των Γρεβενών σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Περαιτέρω αναβάθμιση

Ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το έργο αυτό δίνει νέα πνοή στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, προσφέροντας υποδομές αντάξιες των αθλητών και των πολιτών των Γρεβενών.

Παράλληλα, με στοχευμένες ενέργειες και παρεμβάσεις και σε απόλυτη συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, συνεχίζουμε την προσπάθεια και για την περαιτέρω αναβάθμιση του ΔΑΚ Γρεβενών “Μίλτος Τεντόγλου”.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα και αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς.

Με συνεργασία, σχέδιο και πίστη στις δυνάμεις μας, χτίζουμε τα Γρεβενά του αύριο, με έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, ενισχύουν τον αθλητισμό και δίνουν νέα προοπτική στην πόλη μας».

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Γρεβενών

Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

