Ο Μίλτος Τεντόγλου στο World Athletics Ultimate Championship! – Ο πρώτος Έλληνας που το καταφέρνει
Σημαντική διάκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς εξασφάλισε την παρουσία στο World Athletics Ultimate Championship, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη το τριήμερο 11–13 Σεπτεμβρίου 2026.
Θέση στη νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, το World Athletics Ultimate Championship που έρχεται μέσα στο 2026, εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου
Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των καλύτερων του στίβου, που θα έχει συνολικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με τους νικητές και τις νικήτριες σε κάθε αγώνισμα να λαμβάνουν από 150.000 δολάρια
Η χώρα που φιλοξενήσει την πρώτη διοργάνωση είναι η Ουγγαρία, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη, το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου του 2026.
Στόχος του νέου θεσμού είναι αφενός να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους φιλάθλους να ασχοληθούν με τον στίβο (αφού θα διαγωνίζονται οι κορυφαίοι) κι αφετέρου να καλύψει της «κενές» σεζόν όταν δεν υπάρχoυν Ολυμπιακοί Αγώνες ( για παράδειγμα 2026, 2030 κοκ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, ανακοινώθηκε από τη διοργάνωση ως ο πρώτος «Απόλυτος Αστέρας». Ο Ντουπλάντις ανέφερε ότι είναι έτοιμος να παρουσιάσει το άθλημα όπως ποτέ άλλοτε και ένιωθε ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχει σε αυτό το νέο πρωτάθλημα.
Επιπλέον, ο Τζαμαϊκανός σούπερ σταρ του σπριντ Γιουσέιν Μπολτ , οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στα 100 μέτρα , 200 μέτρα και στη σκυταλοδρομία 4 × 100 μέτρων, ανακοινώθηκε ως ο «Απόλυτος Θρύλος» και θα συνεργαστεί με την World Athletics για την προώθηση του νέου παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα λήξει την επόμενη σεζόν στη Βουδαπέστη.
Από εκεί και πέρα η World Athletics ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) τα κριτήρια πρόκρισης στο World Athletics Ultimate Championship. Έτσι ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του από τη νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Από τους συναθλητές του Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος έχει εξασφαλίσει και ο Ματία Φουρλάνι από τη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι αθλητές/ριες να εξασφαλίσουν πρόσκληση στο World Athletics Ultimate Championship:
- Κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024
- Κατάκτηση τίτλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2025 στο Τόκιο
- Νίκη στον Τελικό του Diamond League του 2026 στις Βρυξέλλες
- Θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατά την περίοδο πρόκρισης (2/9/2025 έως 1/9/2026)
Να αναφέρουμε τέλος ότι Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν μέσα στη σεζόν την πρόκρισή τους, είτε μέσω των αγώνων του Diamond League, είτε από τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν προκριθεί
Άνδρες
100μ.
- Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ομπλίκουε Σέβιλ (Τζαμάικα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
200μ.
- Λέτσιο Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) Ολυμπιονίκης 2024
- Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
400μ.
- Κουίνσι Χολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Κόλεν Κεμπινατσίπι (Μποτσουάνα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
800μ.
- Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024
- Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
1.500μ.
- Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ισαάκ Ναντέρ (Πορτογαλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
5.000μ.
- Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) Ολυμπιονίκης 2024
- Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
110μ. εμπ.
- Γκραντ Χόλογουεϊ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Κόρντελ Τιντς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
400μ. εμπ.
- Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Επί κοντώ
- Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Ολυμπιονίκης 2024
- Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Ύψος
- Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Ολυμπιονίκης 2024
- Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Μήκος
- Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) Ολυμπιονίκης 2024
- Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Σφυροβολία
- Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Ολυμπιονίκης 2024
- Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Ακοντισμός
- Αρσάντ Ναντίμ (Πακιστάν) Ολυμπιονίκης 2024
- Κέσορν Γουόλκοτ ( Τρινιντάντ και Τομπάγκο) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Γυναίκες
100μ.
- Τζούλιεν Άλφρεντ (Aγία Λουκία) Ολυμπιονίκης 2024
- Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
200μ.
- Γκάμπι Τόμας (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
400μ.
- Μαριλέιντι Παουλίνο (Δομινικανή Δημοκρατία) Ολυμπιονίκης 2024
- Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
800μ.
- Κέλι Χότζγκινσον (Μ. Βρετανία) Ολυμπιονίκης 2024
- Λίλιαν Οντίρα (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
1.500μ.
- Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024
- Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
5.000μ.
- Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024
- Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
100μ. εμπ.
- Μάσαϊ Ράσελ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ντιτατζί Καμπούντζι (Ελβετία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
400μ. εμπ.
- Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Φέμκε Μπολ (Ολλανδία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Επί κοντώ
- Νίνα Κένεντι (Αυστραλία) Ολυμπιονίκης 2024
- Κέιτι Μουν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Ύψος
- Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) Ολυμπιονίκης 2024
- Νίκολα Ολισλάγκερς (Αυστραλία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Μήκος
- Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Τριπλούν
- Τέα ΛαΦόντ (Δομινίκα) Ολυμπιονίκης 2024
- Λεϊάνις Πέρεζ (Κούβα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Ακοντισμός
- Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία)
- Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ)
