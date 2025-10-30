Θέση στη νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, το World Athletics Ultimate Championship που έρχεται μέσα στο 2026, εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου

Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των καλύτερων του στίβου, που θα έχει συνολικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με τους νικητές και τις νικήτριες σε κάθε αγώνισμα να λαμβάνουν από 150.000 δολάρια

Η χώρα που φιλοξενήσει την πρώτη διοργάνωση είναι η Ουγγαρία, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη, το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου του 2026.

Στόχος του νέου θεσμού είναι αφενός να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους φιλάθλους να ασχοληθούν με τον στίβο (αφού θα διαγωνίζονται οι κορυφαίοι) κι αφετέρου να καλύψει της «κενές» σεζόν όταν δεν υπάρχoυν Ολυμπιακοί Αγώνες ( για παράδειγμα 2026, 2030 κοκ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, ανακοινώθηκε από τη διοργάνωση ως ο πρώτος «Απόλυτος Αστέρας». Ο Ντουπλάντις ανέφερε ότι είναι έτοιμος να παρουσιάσει το άθλημα όπως ποτέ άλλοτε και ένιωθε ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχει σε αυτό το νέο πρωτάθλημα.

The road to the #WorldAthleticsUltimate has started 🚀 Only the best will earn a place in Budapest next September. Explore the qualification criteria 👉🏼 https://t.co/n9fVojnXKA pic.twitter.com/haGds3ge5R — Ultimate Athletics Championship (@WAultimateChamp) October 30, 2025

Επιπλέον, ο Τζαμαϊκανός σούπερ σταρ του σπριντ Γιουσέιν Μπολτ , οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στα 100 μέτρα , 200 μέτρα και στη σκυταλοδρομία 4 × 100 μέτρων, ανακοινώθηκε ως ο «Απόλυτος Θρύλος» και θα συνεργαστεί με την World Athletics για την προώθηση του νέου παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα λήξει την επόμενη σεζόν στη Βουδαπέστη.

Από εκεί και πέρα η World Athletics ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) τα κριτήρια πρόκρισης στο World Athletics Ultimate Championship. Έτσι ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του από τη νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Από τους συναθλητές του Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος έχει εξασφαλίσει και ο Ματία Φουρλάνι από τη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι αθλητές/ριες να εξασφαλίσουν πρόσκληση στο World Athletics Ultimate Championship:

Κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024

Κατάκτηση τίτλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2025 στο Τόκιο

Νίκη στον Τελικό του Diamond League του 2026 στις Βρυξέλλες

Θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατά την περίοδο πρόκρισης (2/9/2025 έως 1/9/2026)

Να αναφέρουμε τέλος ότι Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν μέσα στη σεζόν την πρόκρισή τους, είτε μέσω των αγώνων του Diamond League, είτε από τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν προκριθεί

Άνδρες

100μ.

Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ομπλίκουε Σέβιλ (Τζαμάικα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

200μ.

Λέτσιο Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) Ολυμπιονίκης 2024

Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

400μ.

Κουίνσι Χολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Κόλεν Κεμπινατσίπι (Μποτσουάνα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

800μ.

Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024

Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

1.500μ.

Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ισαάκ Ναντέρ (Πορτογαλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

5.000μ.

Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) Ολυμπιονίκης 2024

Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

110μ. εμπ.

Γκραντ Χόλογουεϊ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Κόρντελ Τιντς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

400μ. εμπ.

Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Επί κοντώ

Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Ολυμπιονίκης 2024

Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Ύψος

Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Ολυμπιονίκης 2024

Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Μήκος

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) Ολυμπιονίκης 2024

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Σφυροβολία

Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Ολυμπιονίκης 2024

Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Ακοντισμός

Αρσάντ Ναντίμ (Πακιστάν) Ολυμπιονίκης 2024

Κέσορν Γουόλκοτ ( Τρινιντάντ και Τομπάγκο) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Γυναίκες

100μ.

Τζούλιεν Άλφρεντ (Aγία Λουκία) Ολυμπιονίκης 2024

Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

200μ.

Γκάμπι Τόμας (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

400μ.

Μαριλέιντι Παουλίνο (Δομινικανή Δημοκρατία) Ολυμπιονίκης 2024

Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

800μ.

Κέλι Χότζγκινσον (Μ. Βρετανία) Ολυμπιονίκης 2024

Λίλιαν Οντίρα (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

1.500μ.

Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024

Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

5.000μ.

Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024

Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

100μ. εμπ.

Μάσαϊ Ράσελ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ντιτατζί Καμπούντζι (Ελβετία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

400μ. εμπ.

Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Φέμκε Μπολ (Ολλανδία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Επί κοντώ

Νίνα Κένεντι (Αυστραλία) Ολυμπιονίκης 2024

Κέιτι Μουν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Ύψος

Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) Ολυμπιονίκης 2024

Νίκολα Ολισλάγκερς (Αυστραλία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Μήκος

Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Τριπλούν

Τέα ΛαΦόντ (Δομινίκα) Ολυμπιονίκης 2024

Λεϊάνις Πέρεζ (Κούβα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Ακοντισμός