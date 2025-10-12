Φουρλάνι: O αντίπαλος του Τεντόγλου βλέπει παγκόσμιο ρεκόρ!

Ο Ματία Φουρλάνι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, έκλεψε την παράσταση στο Φεστιβάλ Αθλητισμού του Τρέντο, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος αθλητής, αλλά και ένας χαρισματικός showman.

Ο 20χρονος από το Ριέτι, με δυο παγκόσμιους τίτλους σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, αποκάλυψε ότι έχει βάλει ήδη στο στόχαστρο το ιστορικό 8,95 μ. του Μάικ Πάουελ, το οποίο αντέχει από το 1991. «Βήμα-βήμα, τίποτα δεν είναι αδύνατο – οι επιτυχίες μου το αποδεικνύουν» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ένα ευχάριστο παιχνίδι ερωτήσεων, ο Φουρλάνι κλήθηκε να πει τι θα ήταν διατεθειμένος να «θυσιάσει» για να ξεπεράσει το ρεκόρ. Μετά από δισταγμό, παραδέχθηκε πως, ως φανατικός οπαδός της Ρόμα, θα άντεχε ακόμη και να δει τη Λάτσιο να σηκώνει το Champions League και την αγαπημένη του ομάδα να πέφτει για μία σεζόν στη Β’ Εθνική! Λίγο αργότερα πάντως, φάνηκε να… αναθεωρεί.

Ο Ιταλός άλτης θυμήθηκε τη μαγική βραδιά του χρυσού στο Τόκιο, όπου με άλμα στα 8,39 μ., βελτίωσε το προσωπικό του ρεκόρ στον πέμπτο του προσπάθεια σε μια απαιτητική τελική φάση. Με τη μητέρα και προπονήτριά του, Κάτι, παρούσα στην αίθουσα, μίλησε για τη στήριξη της οικογένειάς του, ενώ αποκάλυψε ότι σύντομα θα γίνει θείος, καθώς η αδελφή του Έρικα – πρώην πρωταθλήτρια του ύψους – περιμένει παιδί.

Παρά τις τεράστιες επιτυχίες, ο Φουρλάνι δεν κρύβει τις μικρές… αντιπάθειες του αθλήματος, όπως το να βρίσκει άμμο ακόμη και πίσω από τα αυτιά του το βράδυ, όσο καλά κι αν έχει κάνει ντους. Η εκδήλωση στο Τρέντο τον συγκίνησε ιδιαίτερα, με βίντεο-μηνύματα από τον ίδιο τον Πάουελ και τον Ευρωπαίο ρέκορντμαν Ρόμπερτ Έμιγιαν, που τον συγχάρηκαν και τον κάλεσαν να τους συμβουλευτεί για ό,τι χρειαστεί.

Μετά από μια εβδομάδα διακοπών στον Άγιο Μαυρίκιο με τη σύντροφό του, ο Φουρλάνι επιστρέφει τη Δευτέρα στη βάση του στο Ριέτι για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν. «Διασκέδασα αρκετά, είναι ώρα να σοβαρευτούμε», ανέφερε με χαμόγελο, εξηγώντας ότι θα υποβληθεί σε τεστ και μετρήσεις πριν αρχίσει εντατικές προπονήσεις με αυξημένα φορτία. Όσο για το πού μπορεί να φτάσει; Κανείς δεν τολμά να βάλει όρια.

Ο Τεντόγλου σίγουρα είναι ο μεγάλος του αντίπαλος και ένας θρύλος του αγωνίσματος, που ο νεαρός Ιταλός θέλει να ξεπεράσει. Εύκολο δεν το λες…