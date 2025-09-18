O κύκλος του Μίλτου Τεντόγλου δεν έχει κλείσει, ο κύκλος κάποιων μικρόψυχων μπορεί!

Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά από ένα απίστευτο σερί μεταλλίων και επιτυχιών σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που έχει πάρει μέρος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του στίβου δεν κατάφερε να διατηρήσει το στέμμα του Πρωταθλητή Κόσμου και έμεινε στην 11η θέση.M

Και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ο αγώνας του, κάποιοι εξυπνάκηδες του πληκτρολογίου βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν χολή, με σχόλια τους στα Social Media και στο διαδίκτυο.

Σχολιασμοί όπως ότι «έκλεισε ο κύκλος του», αλλά και «γιατί αγωνίστηκε αφού είναι τραυματίας» ήταν οι πιο επιεικείς. Υπήρχαν και πιο ακραίες αναρτήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να τους δίνουμε μεγαλύτερη υπόσταση από αυτή που πρέπει να έχουν πραγματικά.

Ολοι αυτοί φυσικά, ξεχνούν ότι κανένας αθλητής δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη νίκη και με το μετάλλιο και στο τέλος της ημέρας, είναι και ο αθλητής ένας απλός άνθρωπος. Ενας απλός άνθρωπος που προσπαθεί καθημερινά να βελτιωθεί, με ατελείωτες ώρες προπόνησης και σκληρής προσπάθειας.

Ενας απλός άνθρωπος που δεν μπορεί πάντα να κερδίζει, δεν μπορεί κάθε χρόνο να είναι στην κορυφή της φόρμας του. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τόσο υψηλό επίπεδο με αντιπάλους του κορυφαίου του κόσμου. Ούτε το γεγονός ότι ο Γρεβενιώτης Ολυμπιονίκης είχε πρόβλημα στη γάμπα, δεν τους πτόησε…

Οσοι σχολιάζουν αρνητικά, είναι συνήθως άνθρωποι που από την άνεση του καναπέ και με ύφος χιλίων καρδιναλίων, επικρίνουν και καυτηριάζουν συνανθρώπους τους, που παλεύουν καθημερινά να γίνουν καλύτεροι. Είναι άτομα που δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους, επειδή εάν τα είχαν καταφέρει κάπως καλύτερα, θα γνώριζαν την προσπάθεια και τις θυσίες που απαιτούνται.

Είναι οι ίδιοι που διαχέουν τεράστιες δόσεις τοξικότητας στην ελληνική κοινωνία και επιθυμούν να…πεθάνει η κατσίκα του γείτονα επειδή αυτοί δεν έχουν. Άτομα που παντού βλέπουν συνομωσίες, νιώθουν αδικημένοι γιατί δεν τα κατάφεραν, πιστεύουν ότι τους χρωστάει η ζωή όσα δεν έχουν και πάντα οι άλλοι είναι χειρότεροι και άχρηστοι.

Μέσα στον μικρόκοσμο τους, τελευταίο θύμα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, με δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και περισσότερα σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα παιδί που από το 2017 πρωταγωνιστεί σε κάθε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Αυτόν βρήκαν να βάλουν στο στόχο σήμερα, μέχρι αύριο ή μεθαύριο, να ανακαλύψουν κάποιον άλλο και να συνεχίσουν τη μιζέρια και την τοξικότητα τους. Προς μεγάλη τους απογοήτευση, ο κύκλος του Μίλτου Τεντόγλου δεν έχει κλείσει και θα αργήσει να κλείσει.

Και μέχρι να κλείσει, θα τον δουν πολλές φορές να σηκώνει ψηλά τη Γαλανόλευκη!